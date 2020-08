TikTok hrozí právnymi krokmi voči nariadeniu Trumpa, vlastník služby WeChat ho ešte preveruje

Prekvapujúce nariadenie

7.8.2020 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia videoaplikácie TikTok hrozia, že podniknú právne kroky proti novému zákazu, ktorý vo štvrtok vydal americký prezident Donald Trump . Šéf Bieleho domu podpísal dve nariadenia, ktoré začnú platiť o 45 dní a zakazujú transakcie v USA s čínskymi firmami ByteDance Prvá menovaná vlastní TikTok, druhá komunikačnú aplikáciu WeChat. Podľa Trumpa služby predstavujú hrozbu pre národnú bezpečnosť a údajne zbierajú dáta pre Peking.Trumpovo nariadenie zástupcov TikToku prekvapilo a podľa nich sa zakladá na "nemenovaných správach bez citácií".Firma, ktorá opakovane popiera obvinenia zo strany USA, sa pokúšala "v dobrej viere" komunikovať s americkou vládou, ale namiesto toho sa stretla s tým, že "administratíva nevenovala pozornosť faktom, nakazovala si podmienky bez štandardných legálnych procesov a pokúsila sa zapojiť do rokovaní so súkromnými podnikmi".Nové prezidentské nariadenie podľa TikToku "riskuje podkopanie dôvery globálnych podnikov v záväzok Spojených štátov k právnemu poriadku" a stanovuje "nebezpečný precedens pre koncept slobody prejavu a otvoreného trhu"."Budeme sa usilovať o všetky opravné prostriedky, ktoré máme k dispozícii, aby sme sa ubezpečili, že právny poriadok nie je vyradený a že s našou spoločnosťou a našimi používateľmi sa zaobchádza spravodlivo - ako zo strany administratívy, tak potom amerických súdov," uviedli zástupcovia.Tencent, ktorý má napríklad aj 40-percentný podiel v Epic Games, ktoré vlastní mimoriadne obľúbenú hru Fortnite, na Trumpov krok reagoval s tým, že nariadenie preverujú, aby ho plne pochopili.Trump už pohrozil, že TikTok v USA, ktoré pre aplikáciu predstavujú jeden z najväčších trhov, zakáže. Aplikácia je v súčasnosti predmetom rokovaní o kúpe zo strany americkej firmy Microsoft.Dohodu musia dosiahnuť do 15. septembra - termínu, ktorý stanovil americký prezident. Trump sa tento týždeň vyjadril, že kúpu podporí, ak vláda dostane značný obnos z predaja.V oboch nariadeniach Trump uvádza, že aplikácie v USA, ktoré vyvíjajú a vlastnia čínske firmy, "ohrozujú národnú bezpečnosť, zahraničnú politiku a hospodárstvo Spojených štátov".TikTok a WeChat podľa jeho slov zbierajú obrovské množstvo informácií, čo predstavuje hrozbu, pretože to "umožňuje Komunistickej strane Číny prístup k osobným a majetkovým informáciám Američanov".Zároveň tiež podľa neho umožňujú zbierať dáta o čínskych občanoch v USA, aby ich mohla vláda v Pekingu sledovať, a mohli by tiež Číne umožniť sledovať amerických vládnych zamestnancov a zbierať súkromné informácie s cieľom vydierania alebo podnikovej špionáže.Nariadenia sú ďalším opatrením čoraz väčšej kampane, ktorú Trump vedie proti Číne. Krajiny majú v súčasnosti značne napäté vzťahy.Washington vo štvrtok tiež oznámil odporúčania na vyradenie čínskych firiem vedených na amerických akciových trhoch, pokiaľ neposkytli regulačným orgánom prístup k svojim auditovaným účtom.