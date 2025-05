TikTok priznal transfer údajov Európanov do Číny

2.5.2025 (SITA.sk) - Írsky úrad pre dohľad nad ochranou osobných údajov, ktorý koná v mene Európskej únie , v piatok uložil TikToku pokutu v sume 530 miliónov eur. Dôvodom je to, že platforma nezabezpečila, aby sa osobné údaje európskych používateľov nedostali k čínskym úradom.Počas vyšetrovania čínsky gigant v oblasti sociálnych sietí, priznal, že európske údaje ukladá v Číne. Pôvodne to pritom TikTok popieral.TikTok sa dostal aj do pozornosti neziskovej organizácie Európske centrum pre digitálne práva (NOYB), ktorá v januári na svojej internetovej stránke informovala, že na neho podalo sťažnosť za nedodržiavanie ochrany osobných údajov.