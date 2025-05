Šimkovičovej ministerstvo odmieta naratív o úpadku kultúry. Naopak, zastáva názor, že sa rozvíja a rastie

Ministerstvo vyzdvihlo návštevnosť

2.5.2025 (SITA.sk) - Rezort kultúry odmieta naratív o úpadku kultúry na Slovensku. Ministerstvo je názoru, že kultúra sa, naopak, rozvíja a rastie. Podľa neho to potvrdzujú fakty a tiež štatutári kultúrnych inštitúcií, s ktorými sa ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) stretla 29. apríla na pôde rezortu kultúry. Spoločne prebrali výsledky za rok 2024 a ďalšie plány na rok 2025. Riaditelia inštitúcií sa podľa rezortu zhodli, že kultúra neupadá.Ministerstvo vyzdvihlo, že Slovenský filmový ústav zaznamenal za uplynulý rok pozitívny hospodársky výsledok a účasť viac ako 1,5 milióna divákov. Podľa rezortu sa darilo aj Slovenskému národnému divadlu , ktoré rovnako zaznamenalo pozitívny hospodársky výsledok a 90 percentnú vypredanosť vo všetkých troch súboroch. Divadlo Nová scéna malo podľa slov ministerstva historicky najvyššie tržby, 92 percentnú návštevnosť, a to aj napriek zvýšenému vstupnému. Napriek drahším vstupenkám zaznamenala takmer 97-percentnú návštevnosť aj Štátna opera Banská Bystrica.Ministerstvo pokračovalo, že zvýšené výnosy malo aj Národné divadlo Košice , v ktorom boli v roku 2024 vypredané predstavenia a získalo aj ocenenia pre operu. Darilo sa aj Slovenskej filharmónii , ktorá mala v uplynulom roku 96 percentnú návštevnosť a Štátnej filharmónii Košice narástla návštevnosť o sedem percent.Rezort kultúry ďalej vyzdvihol aj Bibianu a rekordnú účasť na Bienále animácie. Ministerstvo upozornilo, že v roku 20224 bolo v Bibiane 52-tisíc premietaní z pôvodných priemerných 15-tisíc. Podľa slov rezortu sa zvýšila návštevnosť v prešovskej knižnici a Komorný orchester Žilina vypredával koncerty.„Slovenská knižnica pre nevidiacich v Levoči sprístupnila 1,3 milióna diel pre nevidiacich a spustila e-shop s materiálmi v Braillovom písme," doplnilo ministerstvo a pokračovalo, že Slovenské národné múzeum zaznamenalo rekordné tržby, pričom narástli o viac ako 530-tisíc eur.Vyššie čísla z pohľadu návštevnosti a príjmov zaznamenalo aj Slovenské technické múzeum . Ministerstvo pripomenulo aj Ústredie ľudovej umeleckej výroby a prvý zápis školy remesiel do zoznamu UNESCO „Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej bolo znovu úspešne otvorené. Lúčnica má naplánovaných niekoľko turné a očakáva sa veľký nárast tržieb," dodalo ministerstvo. Tieto výsledky podľa neho jednoznačne potvrdzujú, že kultúrne inštitúcie prosperujú.„Kto dnes tvrdí, že kultúra padá, ignoruje fakty. Súčasný vývoj neodzrkadľuje krízu kultúry, ale skôr zlyhanie subjektívnych predstáv o jej riadení," uzavrelo ministerstvo.