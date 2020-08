TikTok zažaloval administratívu Donalda Trumpa, firma hovorí o zániku tisícok pracovných miest

Zamestnanec koná na vlastnú päsť

Šance TikToku na úspech sú vraj mizivé

25.8.2020 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia videoaplikácie TikTok aj jeden jej zamestnanec v pondelok podali žalobu na administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa za jeho "silne spolitizované" a "protiústavné" nariadenie, ktorého cieľom je jej zákaz v Spojených štátoch. To by malo začať platiť v septembri.TikTok, ktorý vlastní čínska firma ByteDance, sa obrátil na federálny súd v Kalifornii. V žalobe, ktorá spomína aj Trumpovu rétoriku proti Číne, napríklad tvrdí, že americká administratíva neumožnila spoločnosti spravodlivú šancu brániť sa pred tvrdeniami, že predstavuje riziko pre národnú bezpečnosť, a prezidentovo nariadenie sa nezákonne opiera o zákon o mimoriadnych právomociach spôsobmi, ktoré sa nevzťahujú na TikTok."Preferujeme konštruktívny dialóg pred súdnymi spormi, ale výkonným nariadením hroziacim zákazom našich amerických operácií - odstránením vzniku 10-tisíc amerických pracovných miest a nenapraviteľným poškodením miliónov Američanov, ktorí si zapínajú túto aplikáciu pre zábavu, spojenie a legitímne živobytie, ktoré je životne dôležité najmä počas pandémie - jednoducho nemáme na výber," uviedol TikTok v blogovom príspevku o žalobe.Samostatnú žalobu podal v Kalifornii americký programový manažér TikToku Patrick Ryan, ktorý tvrdí, že Trumpovo nariadenie nezákonne ohrozuje živobytie jeho rodiny a žiada federálneho sudcu, aby zaistil, že zamestnanci TikToku budú naďalej dostávať plat. Ryan tvrdí, že nariadenie zakazujúce budúce transakcie s TikTokom je tak vágne napísané, že by mohlo z vyplácania platov od spoločnosti urobiť federálny zločin.Ryan zriadil kampaň na webe GoFundMe, ktorej cieľom je financovať žalobu. V popisku k nej uviedol, že nariadenie, ktoré zakazuje akémukoľvek subjektu a akejkoľvek osobe obchodovať s TikTokom znamená, že po 20. septembri nebude spolu s jeho 1 500 kolegami môcť dostať výplatnú pásku "pretože bude pre spoločnosť nelegálne nám zaplatiť. Zašlo to už priďaleko". Ryan do kampane investoval 5 000 dolárov ( v prepočte 4 220 eur), celkovo chce vyzbierať 30-tisíc (25 322 eur).Žaloba Ryana so žalobou TikToku nesúvisí. Ako informuje spravodajský portál CNN, Ryan na svoj krok upozornil firmu, tá však v jeho konaní nezohrala rolu.V nariadení zo začiatku augusta Trump uvádza, že aplikácia zbiera obrovské množstvo informácií, čo predstavuje pre USA hrozbu, pretože to "umožňuje Komunistickej strane Číny prístup k osobným a majetkovým informáciám Američanov".Zároveň tiež podľa neho umožňuje zbierať dáta o čínskych občanoch v USA, aby ich mohla vláda v Pekingu sledovať, a mohli by tiež Číne umožniť sledovať amerických vládnych zamestnancov a zbierať súkromné informácie s cieľom vydierania alebo priemyselnej špionáže. TikTok už v minulosti uviedol, že svoje dáta o amerických používateľoch uskladňuje v USA a Singapure a akúkoľvek žiadosť o tieto dáta od čínskej vlády by zamietol.Americké operácie TikToku sú v súčasnosti predmetom rokovaní s americkými podnikmi. Medzi potenciálnymi kupcami je spoločnosť Microsoft a údajne aj Oracle.Podľa Roberta Chesneyho, profesora práva o národnej bezpečnosti na University of Texas-Austin, ktorý sa zhováral so CNN, nie sú šance TikToku na úspech vysoké, mohli by však viesť k odkladu zákazu.