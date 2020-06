Tím Bratislava Capitals uhradil dlhy za užívanie Zimného štadióna Ondreja Nepelu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.6.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejový klub Bratislava Capitals už nemá nesplatené záväzky za používanie Zimného štadióna Ondreja Nepelu Ako informovalo vedenie tímu prostredníctvom tlačovej správy, podarilo sa mu splatiť všetky dlhy voči bratislavskej mestskej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) . "Išlo o druhú polovicu z celkovej sumy 83-tisíc eur, ktorá nebola kvôli pandémii Covid-19 doposiaľ uhradená," uvádza sa v správe.Prezident klubu Ivo Ďurkovič zdôraznil, že meškanie platby spôsobila pandémia koronavírusu . "Koronavírus negatívne zasiahol všetky športové kluby na svete a náš klub nebol výnimkou. Ako sme sa však dohodli s riaditeľom STaRZ-u, svoje záväzky sme uhradili do konca júna. Teraz môžeme začať rokovať o budúcej sezóne,“ skonštatoval Ďurkovič.Klub iClinic Bratislava Capitals hral v sezóne 2019/2020 v druhej najvyššej slovenskej hokejove úsťaži SHL, v ročníku 2020/2021 to už bude nadnárodná súťaž s rakúskym riadením doteraz známa pod názvom EBEL liga, po novom Bet-at-Home liga.Začiatok novej sezóny v nej je naplánovaný na 25. september 2020. "Som veľmi rád, že prinesieme túto kvalitnú súťaž do Bratislavy a budeme tak môcť reprezentovať nielen naše mesto, ale aj celý slovenský hokej,“ dodal Ďurkovič.