Tridsaťročné čakanie FC Liverpool na 19. titul v zaujímavých číslach: Vystriedalo sa aj 239 hráčov vrátane Škrtela

Najviac bodov v súbojoch proti "kohútom"

Škrtel v elitnej desiatke

Za posily "The Reds" zaplatili státisíce

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.6.2020 (Webnoviny.sk) - Od matematickej istoty zisku anglického majstrovského titulu pre futbalistov FC Liverpool už uplynulo niekoľko dní.Keďže však ide o premiérový titul pre "The Reds" po dlhých tridsiatich rokoch, postupne na svetlo sveta vychádzajú rôzne aj štatistické materiály, ktoré sprevádzali čakanie klubu na devätnáste prvenstvo v domácej súťaži. Portál BBC Sport ich priniesol hneď niekoľko.Od predchádzajúceho titulu pre FC Liverpool v máji 1990 odohral klub v najvyššej domácej súťaži 1149 zápasov, kým sa opäť mohol radovať z prvenstva, čo v praxi znamená 103 410 minút bez zarátania nadstaveného času. Viac ako polovica týchto zápasov bola pre klub víťazná, LFC si pripísal 595 triumfov, strelil 1968 a inkasoval 1146 gólov, nazbieral dovedna 2075 bodov.FC Liverpool počas daného obdobia získal najviac bodov z duelov proti Tottenhamu Hotspur (108), nasledujú mestský rival FC Everton (105) a stovku prekročili aj v zápasoch proti londýnskemu West Hamu United (101).Stopercentní boli futbalisti klubu z mesta Beatles v stretnutiach proti Brightonu, Cardiffu, Huddersfieldu a tímu Notts County.Čo sa týka percentuálnej úspešnosti víťazstiev s klubmi, proti ktorým odohrali viac ako 10 súbojov, sa im najviac darilo proti Burnley (81,8 percenta), Bournemouthu, QPR (po 80), Derby County a Wolverhamptonu (po 75). Naopak, najmenej im to šlo proti Birminghamu (21,4), Wimbledonu (26,3), Manchestru United (29,3), FC Chelsea a Arsenalu (po 37,3).Počas tridsaťročného čakania na titul sa v FC Liverpool vystriedalo 239 hráčov a podľa minutáže sa do elitnej desiatky dostal aj bývalý reprezentačný stopér SR Martin Škrtel . Za "The Reds" odohral 242 zápasov a patrí mu 9. miesto.Pred ním sú Jamie Caragher (508 duelov), Steven Gerard (504), Sami Hyypiä (318), Pepe Reina (285), Steve McManaman (272), Robbie Fowler, Jordan Henderson (po 266) a Lucas Leiva (247).Elitnú desiatku uzatvára Jamie Redknapp (237). Jediný štart si pripísali Daniele Padelli, David Raven, Jon Newby, Patrice Luzi, Istvan Kozma a Rafael Camacho. Top strelcom v uvedenom období je Fowler so 128 zásahmi, nasledujú Gerard (121), Michael Owen (118), Mohamed Salah (71) a Luis Suárez (69).Čo sa týka trénerov, tých bol za ostatné tri dekády len jednociferný počet. Od Kennyho Dalglisha, ktorý tím viedol pri titule v sezóne 1989/1990, cez Ronnieho Morana, Graema Sounessa, Roya Evansa, Gérarda Houlliera, Rafaela Beníteza, Roya Hodgsona, Brendana Rodgersa až po Jürgena Kloppa , ktorý ukončil čakanie na titul.A koľko to všetko klub stálo pri prestupoch? Spolu až 1,47 miliardy britských libier, čiže 1,6 miliardy eur.Najviac LFC zaplatil za holandského obrancu Virgila van Dijka pri príchode z konkurenčného Southamptonu (75 miliónov libier), nasledovali brazílsky brankár Allison (za 66,8 milióna GBP z AS Rím), guinejský stredopoliar Naby Keita (45 miliónov GBP z nemeckého Lipska), útočník Andy Caroll (36 miliónov GBP z Newcastlu) či ďalší Brazílčan Fabinho (33 miliónov libier z francúzskeho Monaca).Klubu sa za dané obdobie darilo pri predaji hráčov. Neskutočných 142 miliónov GBP zinkasoval za odchod Philippeho Coutinha do FC Barcelona, do rovnakého klubu putoval Luis Suárez za 80 miliónov GBP.A čo sa počas celých tridsiatich rokov v FC Liverpool nezmenilo? Ikonická klubová hymna "You'll Never Walk Alone" /Nikdy nebudeš kráčať sám/. Tá už dlhé desaťročia neodmysliteľne patrí k tomuto klubu a medzičasom si ju osvojili aj ďalšie futbalové mužstvá. A fanúšikovia "The Reds" si aj s ňou krátili čas pri čakaní na ďalší titul, ktoré bolo omnoho dlhšie, ako si predstavovali.