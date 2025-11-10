Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

10. novembra 2025

Tím Darca už nevyšetruje darovanie stíhačiek MiG-29 Ukrajine, v kauze nastal veľký zvrat


Tagy: Bývalý minister obrany Stíhačky MiG-29 Trestné stíhanie Vojenská pomoc Ukrajine

V kauze darovania stíhačiek MiG-29 a systému KUB Ukrajine nastal zvrat. Ako informoval portál



mig 29 676x451 10.11.2025 (SITA.sk) - V kauze darovania stíhačiek MiG-29 a systému KUB Ukrajine nastal zvrat. Ako informoval portál Aktuality.sk, bratislavská krajská prokuratúra potvrdila, že špeciálny tím Darca už nevyšetruje darovanie stíhačiek MiG-29 a systému protivzdušnej obrany KUB Ukrajine.


Vojenskú pomoc Ukrajine zo strany bývalej vlády dlhodobo kritizujú predstavitelia súčasnej vlády. Exminister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) bol v tejto súvislosti aj viackrát vypovedať.

Zastavenie trestného stíhania


Hovorkyňa krajskej prokuratúry Gabriela Kováčová pre portál potvrdila, že vyšetrovateľ zastavil trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa vo štvrtok 30. októbra. Vyšetrovateľ tak podľa slov prokuratúry urobil preto, lebo bol dostatočne odôvodnený záver, že skutok nie je trestným činom a nie je preto dôvod na postúpenie veci.

Kováčová ďalej pre Aktuality.sk doplnila, že vyšetrovacími úkonmi vykonanými po začatí trestného stíhania sa nepodarilo preukázať, že by bola darovaním vojenskej techniky Ukrajine, konkrétne lietadiel MiG-29, odpaľovacích zariadení KUB a radarovej stanice KUB, spôsobená škoda SR, respektíve, "že by členovia vlády konali v úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, a v neposlednom rade ani to, že by vykonávali svojou právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, resp. že by túto právomoc prekročili". Kováčová doplnila, že uznesenie vyšetrovateľa nie je právoplatné.

Päť trestných vecí


Polícia pre portál spresnila, že v tíme Darca evidujú päť trestných vecí. Dva prípady z toho boli odmietnuté, keďže nešlo o trestný čin a jeden prípad bol zastavený, pretože sa vyšetrovaním rovnako preukázalo, že skutok nie je trestným činom.

Dva prípady sú ešte stále v prípravnom konaní. Slovenský zástupca na Európskej prokuratúre Juraj Navrocký pre Aktuality.sk potvrdil, že vyšetrovanie v prípade darovania munície naďalej pokračuje.


Zdroj: SITA.sk - Tím Darca už nevyšetruje darovanie stíhačiek MiG-29 Ukrajine, v kauze nastal veľký zvrat © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bývalý minister obrany Stíhačky MiG-29 Trestné stíhanie Vojenská pomoc Ukrajine
STVR sa chystá prepúšťať, hĺbkový audit odhalil mnoho skrytých problémov
