Pondelok 10.11.2025
Meniny má Tibor
Denník - Správy
10. novembra 2025
Súd prikázal prepustenie francúzskeho exprezidenta Sarkozyho z väzenia
Prepustenie bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho z väzenia prikázal v pondelok odvolací súd. Sudca nariadil jeho prepustenie na obdobie do odvolacieho konania. ...
10.11.2025 (SITA.sk) - Prepustenie bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho z väzenia prikázal v pondelok odvolací súd. Sudca nariadil jeho prepustenie na obdobie do odvolacieho konania. Sedemdesiatročný Sarkozy, ktorý bol vo väzení 20 dní, tento čas nazval „nočnou morou“.
Exprezidenta, ktorý bol hlavou štátu v rokoch 2007 až 2012, nižší súd v septembri odsúdil na päť rokov pre pokus o získanie finančných prostriedkov od vtedajšieho líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího na kampaň, ktorá ho priviedla k zvoleniu.
Sarkozyho nastúpil do väzenia 21. októbra a stal sa tak prvou bývalou hlavou štátu Európskej únie, ktorá bola uväznená.
