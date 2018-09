Time prechádza do rúk technologického miliardára Marca Benioffa

Ilustračná snímka. Foto: Twitter Foto: Twitter

New York 17. septembra (TASR) - Americký týždenník Time opäť prechádza do rúk nových vlastníkov - takmer osem mesiacov po tom, ako bol predaný americkej mediálnej skupine Meredith Corporation. Časopis tentoraz osobne kupujú za 190 miliónov dolárov spoluzakladateľ spoločnosti Salesforce.com Marc Benioff a jeho manželka.Salesforce.com je americká spoločnosť zaoberajúca sa vývojom a distribúciou cloudového business softvéru.Predstavitelia Meredith Corporation vo vyhlásení uviedli, že Benioffovci sa nebudúinformoval v pondelok spravodajský portál stanice BBC. Dohoda by mohla byť uzavretá v priebehu niekoľkých mesiacov, musí ju však ešte schváliť regulačný úrad.Benioff uviedol, že on i jeho manželka budú hlboko rešpektovať túto organizáciu a jej ikonickú značku.napísal Benioff ohľadom kúpy na sociálnej sieti Twitter.Benioffovci preberajú dané periodikum v čase, keď sú printové médiá vystavené neistým podmienkam; Time v uplynulých rokoch musel znížiť svoj náklad a zápasí aj s poklesom zisku z reklamy.Meredith Corporation zavŕšila svoj nákup materskej spoločnosti Time Inc. v januári a čoskoro nato pristúpila k odpredaju jej niekoľkých najznámejších časopiseckých titulov.Benioff, ktorého majetok je podľa magazínu Forbes 6,7 miliardy dolárov, je nateraz posledným z osobností technologického sveta, ktorý zakúpil tradičné printové periodikum. Šéf internetovej obchodnej spoločnosti Amazon Jeff Bezos v roku 2013 kúpil denník The Washington Post. Laurene Powellová Jobsová, vdova po zakladateľovi počítačovej spoločnosti Apple Steveovi Jobsovi, vlani nadobudla hlavný akciový podiel v spoločensko-politickom časopise The Atlantic.