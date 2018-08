Timke zatykač nezverejnil, iba prevzal, prokuratúra koná

Chemnitz, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brémy/Drážďany 30. augusta (TASR) - Poslanec brémskeho zastupiteľstva Jan Timke z občianskeho pravicového zoskupenia Nahnevaní občania (Bürger in Wut) prevzal vo štvrtok zodpovednosť za nezákonné zverejnenie zatykača na jedného z podozrivých zo zabitia v Chemnitzi na svojom účte. Súčasne však policajnú domovú prehliadku v jeho bydlisku označil za prehnanú a dal najavo, že predpokladá za tým politický motív, informovala rozhlasová stanica Radio Bremen.Podľa aktuálnej exkluzívnej správy internetového vydania denníka Bild sa k zverejneniu zatykača priznal zamestnanec drážďanskej justície Daniel Zabel, ktorý podľa vlastných slov dokument odfotografoval a posunul ďalej.Podľa Radia Bremen Timke pri štvrtkovom popoludňajšom stretnutí s novinármi potvrdil, že v jeho bydlisku v Bremerhavene sa v stredu večer uskutočnila domová prehliadka, pri ktorej polícia skonfiškovala jeho laptop, tablet a mobilný telefón. Poslanec pripustil, že sa zábery zatykača objavili na jeho účte na Facebooku, avšak konštatoval, že ich nezverejnil, iba prevzal. Zároveň argumentoval, že v tom čase boli kópie zatykača zverejnené na početných miestach internetu, na sociálnych sieťach i na stránkach niektorých médií.Jan Timke podľa vlastných slov netušil, že takýto krok je trestný, a netušili to ani jeho spolupracovníci. To nie je ospravedlnenie, pretože nevedomosť nechráni pred trestom, pripustil a dodal, že vyšetrovateľov ubezpečil o svojej pripravenosti spolupracovať v neobmedzenom rozsahu. Zdôraznil však, že on nebol zdrojom úniku spomínanej písomnosti. Dementoval aj možnú súvislosť medzi svojou príslušnosťou k Spolkovej polícii a zverejnením dokumentu. Rovnako poprel aj kontakty, ktoré by mal mať so spoluzakladateľom euroskeptického a protiprisťahovaleckého hnutia PEGIDA Lutzom Bachmannom.Podľa rovnakého zdroja Timke ostro napadol brémskeho senátora pre spravodlivosť Martina Günthnera konštatujúc, že napriek zverejneniu zatykača mnohými osobami vie osobne iba o jedinej domovej prehliadke, a to v jeho bydlisku. Preto nadhodil aj podozrenie, že by konanie orgánov činných v trestnom konaní voči jeho osobe mohlo byť politicky motivované.Prokuratúra v Drážďanoch začala vo veci viacero konaní. Tie sú podľa slov vrchného prokurátora Lorenza Haaseho pre Stredonemecký rozhlas (MDR) namierené proti osobám, ktoré zverejnili na webe inkriminovaný zatykač, pretože zverejňovanie dokumentov z trestného konania je v zmysle platnej nemeckej legislatívy zakázané. Sčasti začiernená kópia písomnosti sa objavila okrem iného na internetových stránkach pravicovopopulistického hnutia Pro Chemnitz, lokálnej organizácie Alternatívy pre Nemecko (AfD) i zakladateľa hnutia PEGIDA Lutza Bachmanna. Navyše sa začalo i trestné stíhanie neznámej osoby, ktorá kópiu zatykača umožnila šíriť, pretože v tomto prípade ide o porušenie služobného tajomstva.Zverejnenie zatykača jedného z podozrivých zo zabitia v Chemnitzi označil za škodlivé aj saský krajinský premiér Michael Kretschmer. Podľa jeho slov bude právny štát konať aj v tomto prípade.