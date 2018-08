Kosovo vyslalo do Belehradu signál, že o zmene hraníc nemieni rokovať

Ramush Haradinaj, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Priština 30. augusta (TASR) - Poprední predstavitelia Kosova sa na štvrtkovej schôdzke v Prištine dohodli na tom, že územie a hranice Kosova nebudú predmetom dialógu so Srbskom o normalizácii vzájomných vzťahov. Informoval o tom kosovský premiér Ramush Haradinaj, ktorý podľa rozhlasovej stanice Slobodná Európa vyhlásil, že nikto nie je oprávnený rokovať so Srbskom o štátnej hranici.Tak srbský prezident Aleksandar Vučič, ako aj najvyšší kosovský predstaviteľ Hashim Thaci sa nedávno postarali o rozruch, keď sa vyslovili za nové vytýčenie srbsko-kosovskej štátnej hranice.Teraz sa však kosovskí ústavní činitelia na stretnutí, na ktorom sa zúčastnil aj prezident Hashim Thaci a predseda parlamentu Kadri Veseli, dohodli, že výmena územia nebude témou v záverečnej fáze rokovaní so Srbskom.vyhlásil premiér Haradinaj.Hranice juhosrbskej provincie Kosovo sa naposledy menili na sklonku 50. rokov minulého storočia.Kosovo vyhlásilo v roku 2008 jednostranne nezávislosť na Srbsku, čo však Belehrad podobne ako ďalšie krajiny vrátane SR a niektorých ďalších členských štátov Únie neuznáva.Už 7. septembra sa v Bruseli uskutoční ďalšia bilaterálna schôdzka prezidentov Srbska a Kosova Aleksandara Vučiča a Hashima Thaciho. EÚ však v tom čase nezverejní ešte žiadne detaily, na špekuláciách sa totiž nemieni podieľať, vyplynulo v uplynulých dňoch zo slov hovorkyne šéfky európskej diplomacie Federicy Mogheriniovej.Srbský prezident Aleksandar Vučič avizoval na 9. septembra jedno zo svojich vôbec najdôležitejších vystúpení. Práve v tento deň očakávajú najvyššieho srbského predstaviteľa na severe Kosova, v oblasti obývanej príslušníkmi srbského etnika. Tamojšie médiá už skôr avizovali, že Vučič by počas tejto návštevy chcel bližšie informovať o svojom návrhu na riešenie kosovskej otázky.