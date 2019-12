Timmermans: EÚ potrebuje zalesňovanie a tepelnú izoláciu domácností

Podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Brusel 5. decembra (TASR) - Európska únia by mala podporovať ekologickejšie mestské projekty, lepšiu tepelnú izoláciu domácností a masívne zalesňovanie. Uviedol to vo štvrtok v Bruseli výkonný podpredseda Európskej komisie (EK) Frans Timmermans. Stalo sa tak len niekoľko dní pred tým, ako v mene EK oficiálne predstaví takzvaný Európsky ekologický dohovor.Timmermans, ktorý je v EK vedenej Ursulou von der Leyenovou zodpovedný práve za túto agendu, predstaví hlavné ciele a priority Európskeho ekologického dohovoru na pôde Európskeho parlamentu na budúcu stredu (11.12) - deň pred tým, ako sa ambicióznym klimatickým cieľom budú venovať hlavy vlád a štátov na summite EÚ.Európsky ekologický dohovor je jednou zo šiestich hlavných priorít novej EK. Von der Leyenová ešte pred svojím nástupom do funkcie stanovila ako hlavnú prioritu svojho kabinetu boj proti globálnemu otepľovaniu s cieľom zmeniť Úniu uhlíkovo neutrálny región do roku 2050. Väčšina členských krajín EÚ jej plán podporuje, do akej miery, to šéfka eurokomisie zistí práve počas budúcotýždňového summitu.Komisia sa netají tým, že na dostatočné zníženie objemu skleníkových emisií budú potrebné radikálne zmeny v oblasti dodávok energie, v priemysle, ale aj v doprave, vykurovaní a v poľnohospodárstve."Ak dokážeme prijať potrebné právne predpisy v nasledujúcich piatich rokoch, potom máme 25 rokov - jednu generáciu - na ich implementáciu," uviedol v tejto súvislosti Timmermans. Upozornil, že nečinnosť neprichádza do úvahy.Ako jeden z príkladov, čo by sa malo urobiť, spomenul program masívneho zalesňovania, pokrok pri ekologizácii miest a zlepšovania kvality ovzdušia. Pre dosiahnutie lepšej energetickej účinnosti kladie dôraz na tepelnú izoláciu, ako však zdôraznil, väčšine ľudí v krajinách EÚ chýba od 15.000 do 20.000 eur, aby ich mohli využiť na zateplenie svojich príbytkov. Aj preto by podľa neho mali mať majitelia domov možnosť splácať túto sumu niekoľko rokov podľa splátkového kalendára.EÚ sa v súlade s Parížskou klimatickou dohodou zaviazala obmedziť nárast globálnej teploty maximálne o dva stupne Celzia v porovnaní s úrovňami z predindustriálneho obdobia, v ideálnom prípade len o 1,5 stupňa.(spravodajca TASR Jaromír Novak)