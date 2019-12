Pompeo rokoval v Maroku o snahách izolovať Irán

Na archívnej snímke Mike Pompeo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rabat 6. decembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo počas návštevy v Maroku rokoval aj o snahách, ktoré by viedli k izolovaniu Iránu, informovala v noci na piatok agentúra AFP.Pompeo je najvyššie postaveným predstaviteľom administratívy USA, ktorý zavítal do Maroka po nástupe prezidenta USA Donalda Trumpa do úradu.Americký minister vo svojom vyhlásení po rokovaniach s marockými partnermi označil vzťahy medzi USA a Marokom za výborné a dodal, že vlády oboch krajín sa zasadzujú za posilnenie bezpečnosti svojich občanov.So svojím marockým rezortným partnerom Násirom Buritom Pompeo rokoval o hrozbe, ktorú pre severnú Afriku a Blízky východ podľa USA predstavuje Irán a jeho pokusy rozšíriť tam svoj vplyv. Hovorili aj o pretrvávajúcich konfliktoch v Líbyi a nepokojnej situácii v oblasti Sahelu.Agentúra AFP pripomenula, že Maroko a USA majú s Iránom napäté vzťahy od roku 1979, keď islamská revolúcia zosadila prozápadného šáha, ktorý mal tesné vzťahy s kráľovským palácom v Rabate.Maroko úplne prerušilo vzťahy s Iránom minulý rok po tom, čo Teherán obvinilo, že poslal zbrane separatistom v Západnej Sahare, a to prostredníctvom svojho libanonského spojenca - hnutia Hizballáh. Teherán toto tvrdenie odmietol.Medzičasom sa zlepšili vzťahy Maroka s Izraelom, ktorého nemenovaní predstavitelia uviedli, že v najbližších dňoch dôjde aj k ich formálnej normalizácii.Nateraz sú Egypt a Jordánsko jedinými arabskými krajinami, ktoré majú s Izraelom uzavretú mierovú zmluvu a nadviazané oficiálne diplomatické vzťahy.Pompeo de facto skrátil svoju návštevu v Maroku, pretože sa pred ňou zastavil v Lisabone, aby sa tam stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Hlavnou témou ich rokovaní bol Irán.Pompeove rokovania v Maroku boli venované najmä boju proti terorizmu, ktorý je kľúčovou oblasťou spolupráce oboch štátov.