Tímu odborníkov vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina sa podarila raritná operácia 2,5-ročného dieťaťa.

Tímu odborníkov vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) Žilina sa podarila raritná operácia 2,5-ročného dieťaťa. Malého pacienta previezli do nemocnice s tuberkulóznym zápalom chrbtice. Zápal mu spôsobil zborenie chrbtice s útlakom miechy.





Tuberkulózny zápal chrbtice je raritné ochorenie, ktoré postihuje deti v nízkom veku. Pre zborenie chrbtice a útlak miechy je potrebné uvoľniť miechu a stabilizovať detskú chrbticu. "Keďže ochorenie sa týka malých detí, zákrok si vyžaduje doslova jemnú hodinársku prácu, nehovoriac o jemných implantátoch, vďaka ktorým sa zborená chrbtica napraví," vysvetlil primár oddelenia pediatrickej ortopédie a spondylochirurgie FNsP Žilina Juraj Popluhár.Detského pacienta do Žiliny previezli z Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci, kde sa lieči. "Operácia dopadla dobre. Pokiaľ by deti s takouto diagnózou neabsolvovali operáciu, mohlo by dôjsť k ochrnutiu," doplnil Popluhár.Prvého pacienta s tuberkulóznym zápalom chrbtice operovali v žilinskej nemocnici v roku 2012. Bolo ním 17-mesačné dieťa, u ktorého sa do troch mesiacov upravili neurologické príznaky a následne začalo chodiť. Odborníci z FNsP doposiaľ urobili sedem operácií detí s týmto ochorením.