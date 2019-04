Tímy bežcov v júni pobežia naprieč celým Slovenskom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. apríla (TASR) - V júni sa uskutoční ďalší interaktívny štafetový beh naprieč celým Slovenskom The Run Slovakia. Najdlhší slovenský štafetový beh je určený pre skúsenejších rekreačných bežcov, ktorí sa k behu môžu pripojiť aj so svojím tímom registráciou na webovej stránke www.therun.sk. Beh sa bude konať v termíne 14. až 16. júna a registrovať sa dá do 26. mája.Trať na The Run Slovakia má viac ako 500 kilometrov. Vedie cez desiatky prírodných, historických a kultúrnych pamiatok.hovorí organizátor pretekov Dušan Tarčák. S týmto jeho nápadom sa stotožnilo 12 priateľov a v apríli 2016 sa spoločne rozbehli z Košíc do Bratislavy.priblížil Tarčák.Beží sa v troch úsekoch. Full, čiže 534 kilometrov z Košíc do Bratislavy, East z Košíc do Tepličky nad Váhom, čo predstavuje 291 kilometrov, a West, ktorý má 243 kilometrov z Tepličky nad Váhom do Bratislavy.Bežci môžu počas pretekov obdivovať historické pamiatky, ako Spišský hrad, Oravský hrad či Trenčiansky hrad, krásy prírody vo Vysokých Tatrách, Kvačianskej doline alebo Rajeckej doline. Pri behu uvidia tiež scenérie slovenských viníc v okolí Modry či Pezinka a ďalšie.