Video: Udelili ceny Slnko v sieti, najlepším filmom je Tlmočník a ocenenie dostal i Marián Geišberg

Najlepší hraný film: Tlmočník - réžia: Martin Šulík producenti: Rudolf Biermann, Martin Šulík, Bruno Wagner

Najlepší dokumentárny film: Posledný autoportrét - réžia: Marek Kuboš, producent: Marek Kuboš

Najlepší animovaný film: Mimi a Líza - Záhada vianočného svetla - réžia: Ivana Šebestová, Katarína Kerekesová, producenti: Katarína Kerekesová, Martin Vandas

Najlepšia filmová réžia: Martin Šulík - Tlmočník

Najlepší filmový scenár: Marek Leščák, Martin Šulík - Tlmočník

Najlepší kameramanský výkon: Martin Štrba - Tlmočník

Najlepší filmový strih: Maroš Šlapeta - Válek

Najlepší filmový zvuk: Ivo Špalj - Hmyz

Najlepšia filmová hudba: Vladimír Godár - Tlmočník

Najlepší architekt - scénograf: Jan Švankmajer, Václav Švankmajer - Hmyz

Najlepšie kostýmy: Katarína Štrbová Bieliková - Toman

Najlepšie masky: Zuzana Paulini, Juraj Steiner - Hovory s TGM

Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe: Zuzana Bydžovská za úlohu Matky vo filme Jan Palach

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Kristýna Boková za úlohu Milady Třískalovej vo filme Toman

Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe: Jiří Menzel a Peter Simonischek za úlohy Aliho a Georga vo filme Tlmočník

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Marián Geišberg za úlohu Špilku vo filme Čertovské pero



Divácka cena: Niečo naviac

Cena za výnimočný prínos slovenskej kinematografii: Ondrej Šulaj



BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) - Cenu Slnko v sieti Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) pre najlepší film získala roadmovie Tlmočník, ktorá bodovala aj v kategóriách Najlepšia filmová réžia (Martin Šulík), Najlepší filmový scenár (Marek Leščák, Martin Šulík), Najlepší kameramanský výkon (Martin Štrba), Najlepšia filmová hudba (Vladimír Godár) a Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe (Jiří Menzel a Peter Simonischek).Cenu za najlepší dokumentárny film si prevzal Marek Kuboš za titul Posledný autoportrét. Kuboš sa počas svojho príhovoru poďakoval menovite rodičom, učiteľom a všetkým, ktorí sa na filme podieľali, ako aj Robertovi Kirchhoffovi, že mu na slávnostné odovzdávanie cien požičal sako, čo mu podľa vlastných slov prinieslo šťastie.V kategórii Najlepší animovaný film akademici ocenili Ivanu Šebestovú, Katarínu Kerekesovú a Martina Vandasa za snímku Mimi a Líza - Záhada vianočného svetla.„Tieto rozprávky robíme už niekoľko rokov a niekoľko rokov sa snažíme o to, aby v nich bola aj tolerancia, empatia a slušnosť. Preto chcem popri tých, ktorí sa na tomto projekte podieľali, poďakovať aj všetkým rodičom, ktorí naše príbehy zdieľajú so svojimi deťmi,“ vyznala sa Kerekesová.Slnko v sieti za mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe udelili zosnulému Mariánovi Geišbergovi za úlohu Špilku vo filme Čertovské pero. V obdobnej ženskej kategórii bodovala Kristýna Boková za úlohu Milady Třískalovej vo filme Toman a cenu za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe získala Zuzana Bydžovská za úlohu Matky vo filme Jan Palach.Slnko v sieti za výnimočný prínos slovenskej kinematografii si prevzal Ondrej Šulaj. „To, čo potrebuje scenárista, to veľmi dôležité a zásadné, je stretnúť dobrého režiséra. Americký scenárista Waldo Salt napísal na začiatku svojej kariéry scenár, chodil s ním za režisérmi, ponúkal ho, ale nikomu sa do toho nechcelo, tak to zrežíroval sám. Bola z toho príšerná hlúposť. Ten film sa volá Taras Bulba. Aj ten názov je už dosť príšerný, takže keby zostalo len pri tomto Tarasovi Bulbovi, tak by po Waldovi ani pes neštekol. Našťastie stretol niekoľko dobrých režisérov, medzi nimi aj Johna Schlesingera a spolu zrealizovali film Polnočný kovboj, to je báječný film. Takže Waldo teraz sedí na čestnom mieste v scenáristickom nebi... Ja som mal tiež šťastie na režisérov, už na samom začiatku. Ešte na škole som napísal scenár, bol to kostrbatý scenár, taký nepodarený, ale dostal ho do rúk skvelý divadelný režisér Miloš Pietor a urobil z toho celkom slušnú televíznu inscenáciu. To bolo pred 48 rokmi. Potom som stretol ďalších režisérov, s ktorými som spolupracoval. Juraj Lihosit, Stano Párnický, Zoro Záhon, Dušan Hanák, Dušan Trančík, Slávo Luther, Štefan Uher, Martin Šulík, Roman Vávra, Václav Vorlíček, Ďurko Nvota, s ktorým sme pred jedenástimi rokmi dostali Slnko v sieti za film Muzika. Všetci títo režiséri svojim dielom prispeli k tomu, že som dostal túto cenu, celoživotnú. Takže im ďakujem,“ poznamenal Šulaj.Slovo napokon dostala aj široká verejnosť. Divácka cena Slnko v sieti poputovala do rúk tvorcom dokumentu Niečo naviac o malej Dorotke s Downovým syndrómom, ktorá túži stať sa herečkou.„Je to pre nás, mladých tvorcov, povzbudzujúci záväzok do budúcnosti. Pri tomto nakrúcaní sme sa naučili veľmi veľa vecí, zistili sme, že je veľmi dobré búrať predsudky a bariéry, môže nás to veľmi obohatiť. A s týmto zistením súvisí aj presvedčenie, že by takýchto ľudí malo byť v našej spoločnosti vidieť, či už sú to ľudia s Downovým syndrómom alebo s nejakým iným znevýhodnením alebo inakosťou, treba ich vidieť, pretože tejto spoločnosti prinášajú naozaj veľké obohatenie a veľa pozitívnych vecí,“ povedal pri preberaní ceny Martin Šenc.Snímky ocenené v kategóriách Najlepší hraný film, Najlepší dokumentárny film a Najlepší animovaný film si budú môcť diváci pozrieť počas Maratónu slovenského filmu, ktorý sa v sobotu uskutoční v sieti kín Cinemax.V ten deň zároveň v Kine Lumiere odštartuje aj Týždeň slovenského filmu, ktorý okrem vyše 40 hraných, dokumentárnych a animovaných filmov, ktoré mali premiéru v roku 2018, ponúkne aj bohatý sprievodný program v podobe workshopov, masterclassov či odborných diskusií.