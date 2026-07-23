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 24hod.sk    Šport

23. júla 2026

Tímy Mercedes a Ferrari sú pripravené na súboj v Maďarsku


Tagy: Veľká cena Maďarska

Kimi Antonelli vedie šampionát jazdcov pred letnou prestávkou, ale Mercedes nezľavuje z tempa. Mladý Talian Kimi Antonelli príde na Veľkú cenu Maďarska ako líder svetového šampionátu manopostov F1 so ...



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lewis hamilton 676x415 23.7.2026 (SITA.sk) - Kimi Antonelli vedie šampionát jazdcov pred letnou prestávkou, ale Mercedes nezľavuje z tempa.


Mladý Talian Kimi Antonelli príde na Veľkú cenu Maďarska ako líder svetového šampionátu manopostov F1 so 45-bodovým náskokom, no Mercedes ani on sám nemôžu podceniť konkurenciu. Jeho šieste víťazstvo v sezóne, ktoré dosiahol v Belgicku zo šiestej pole position, ukázalo jeho majstrovstvo v novej hybridnej ére F1, kde má dôležitú úlohu riadenie AI motora a správa výkonu.

Antonelliho agresívny štýl jazdy mu umožňuje efektívne využiť batériu a motor, ktoré sa delia o výkon na polovicu, a zároveň manažovať elektronické nabíjanie a uvoľňovanie energie. Jeho tímový kolega George Russell, známy hladkým štýlom, je po kolízii s Lewisom Hamiltonom v Belgicku a s odstupom 50 bodov tretí a musel prehodnotiť svoj prístup, keď Ferrari postupne znižuje náskok Mercedesu v Pohári konštruktérov.

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Šéf tímu Mercedes Toto Wolff zdôraznil, že jeho tím sa nezameria len na jedného jazdca, aby sa predišlo zbytočným stratám dôležitých bodov, a po neúspešných pretekoch na okruhu Spa-Francorschamps sľúbil podporu Russellovi. "Výkon je tu vždy, ale potrebujeme lepšie premieňať potenciál na výsledky," povedal Wolff.

Naopak, vyvrátil špekulácie o záujme Ferrari o Antorelliho: "Sme si vedomí, ale Kimi je verný Mercedesu od 11 rokov, Ferrari malo konať už dávno."

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Na technickom okruhu Hungaroring pri Budapešti budú Ferrari a Hamilton nebezpečnými súpermi, keď sa skúsený Brit pokúsi vyrovnať svoj rekord deviatich víťazstiev na jednom okruhu, ktorý drží zo Silverstonu. Vlani mali oba tímy ťažkosti, no tento rok sú späť v silnej forme.

McLaren s jazdcami Landom Norrisom a Oscarom Piastrim môže tiež zaútočiť na víťazstvo, pričom Red Bull s Maxom Verstappenom bude za nimi. Aston Martin, ktorý zatiaľ získal len jeden bod, plánuje na Veľkú cenu Maďarska predstaviť významný upgrade, aby zlepšil svoju výkonnosť. Budúcnosť Fernando Alonsa vo veľkom formáte môže závisieť na úspechu týchto zmien.

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Sezóna pokračuje, pričom všetci s očakávaním sledujú, ako Antonelli a Hamilton zvládnu súboj o prvenstvo na Hungaroringu.


Zdroj: SITA.sk - Tímy Mercedes a Ferrari sú pripravené na súboj v Maďarsku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Veľká cena Maďarska
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