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23. júla 2026
Vyhral takmer každé tretie preteky počas kariéry. Pri snahe vyhnúť sa zrážke narazil do bariéry a v nemocnici zraneniam podľahol – VIDEO
Tagy: Kariéra tragické úmrtie Úspechy
Reprezentoval Japonsko na LOH v Aténach, kde získal striebro v mužskom tímovom šprinte. Jeden z najúspešnejších japonských cyklistov zomrel vo veku 50 rokov. Tošiaki Fušimi sa zúčastnil na domácich ...
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23.7.2026 (SITA.sk) - Reprezentoval Japonsko na LOH v Aténach, kde získal striebro v mužskom tímovom šprinte.
Jeden z najúspešnejších japonských cyklistov zomrel vo veku 50 rokov. Tošiaki Fušimi sa zúčastnil na domácich pretekoch, keď havaroval.
Pri predieraní sa zozadu bol strieborný olympijský medailista z Atén 2004 (v čiernom drese) nútený prudko uhnúť po zrážke jazdcov pred ním. Narazil však do bezpečnostnej bariéry a utrpel zlomeniny krčných stavcov a lebky.
Previezli ho do nemocnice, ale na druhý deň zraneniam podľahol. Smutné na tom je, že pred súťažou povedal, že cíti šancu na postup do finále, keďže vyhral viacero pretekov na danom podujatí.
Fušimi v profesionálnom keirine (disciplína dráhovej cyklistiky pôvodom z Japonska, kde jazdci najprv absolvujú niekoľko kôl za elektrickým bicyklom a nasleduje šprint do cieľa, pozn.) súťažil od roku 1995 a vyhral 619 z 2 423 pretekov, v ktorých súťažil.
Dvakrát vyhral najvyššiu Grand Prix KEIRIN (2001 a 2007). Reprezentoval Japonsko na LOH v Aténach, kde získal striebro v mužskom tímovom šprinte.
Po štyroch rokoch nepretekania sa Fušimi v máji vrátil na majstrovstvách Japonska. Predseda riadiacej organizácia zodpovednej za profesionálne cyklistické preteky keirin v Japonsku JKA Hiroši Kido povedal: "Je skutočne srdcervúce, že prišiel o život pri nehode počas pretekov. Posilníme naše bezpečnostné opatrenia a dôkladne zabezpečíme spravodlivé a bezpečné preteky."
Pretekár Judai Nitta novinárom povedal, že Fušimi bol jeho kamarát a už od školy ho považoval za svojho mentora.
"On bol ten, kto ma naučil, čo znamená zúčastniť sa olympijských hier. Naučil ma tiež, ako sa správať pri súťažení," priblížil.
Dodal, že ho šokovalo, keď sa na druhý deň dozvedel o jeho úmrtí, keďže si nemyslel, že pôjde o život ohrozujúce zranenie.
Zdroj: SITA.sk - Vyhral takmer každé tretie preteky počas kariéry. Pri snahe vyhnúť sa zrážke narazil do bariéry a v nemocnici zraneniam podľahol – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Jeden z najúspešnejších japonských cyklistov zomrel vo veku 50 rokov. Tošiaki Fušimi sa zúčastnil na domácich pretekoch, keď havaroval.
Pri predieraní sa zozadu bol strieborný olympijský medailista z Atén 2004 (v čiernom drese) nútený prudko uhnúť po zrážke jazdcov pred ním. Narazil však do bezpečnostnej bariéry a utrpel zlomeniny krčných stavcov a lebky.
Previezli ho do nemocnice, ale na druhý deň zraneniam podľahol. Smutné na tom je, že pred súťažou povedal, že cíti šancu na postup do finále, keďže vyhral viacero pretekov na danom podujatí.
Legenda tohto športu
Fušimi v profesionálnom keirine (disciplína dráhovej cyklistiky pôvodom z Japonska, kde jazdci najprv absolvujú niekoľko kôl za elektrickým bicyklom a nasleduje šprint do cieľa, pozn.) súťažil od roku 1995 a vyhral 619 z 2 423 pretekov, v ktorých súťažil.
Dvakrát vyhral najvyššiu Grand Prix KEIRIN (2001 a 2007). Reprezentoval Japonsko na LOH v Aténach, kde získal striebro v mužskom tímovom šprinte.
Po štyroch rokoch nepretekania sa Fušimi v máji vrátil na majstrovstvách Japonska. Predseda riadiacej organizácia zodpovednej za profesionálne cyklistické preteky keirin v Japonsku JKA Hiroši Kido povedal: "Je skutočne srdcervúce, že prišiel o život pri nehode počas pretekov. Posilníme naše bezpečnostné opatrenia a dôkladne zabezpečíme spravodlivé a bezpečné preteky."
Šokovalo ho to
Pretekár Judai Nitta novinárom povedal, že Fušimi bol jeho kamarát a už od školy ho považoval za svojho mentora.
"On bol ten, kto ma naučil, čo znamená zúčastniť sa olympijských hier. Naučil ma tiež, ako sa správať pri súťažení," priblížil.
Dodal, že ho šokovalo, keď sa na druhý deň dozvedel o jeho úmrtí, keďže si nemyslel, že pôjde o život ohrozujúce zranenie.
Zdroj: SITA.sk - Vyhral takmer každé tretie preteky počas kariéry. Pri snahe vyhnúť sa zrážke narazil do bariéry a v nemocnici zraneniam podľahol – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kariéra tragické úmrtie Úspechy
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