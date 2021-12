Tínedžer bez vodičského preukazu dostal s autom šmyk a havaroval, spôsobil škodu za viac ako 70-tisíc eur (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.12.2021 (Webnoviny.sk) - Tínedžer bez vodičského preukazu spôsobil dopravnú nehodu. Predbežná škoda bola vyčíslená na viac ako 70-tisíc eur. Ako na sociálnej sieti informovala košická krajská polícia, včera popoludní viedol po Kavečianskej ceste 18-ročný Košičan, ktorý ešte nikdy nemal vydaný vodičský preukaz, osobné motorové vozidlo značky BMW.Pri prejazde miernej ľavotočivej zákruty pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, dostal s vozidlom šmyk, prešiel do protismeru, kde z cesty zišiel do odvodňovacieho kanálu a tam prednou časťou vozidla narazil do betónového mostíka, od ktorého sa auto odrazilo naspäť na cestu.Okrem vodiča sa vo vozidle nachádzali ďalší štyria ľudia vo veku 18, 18, 17 a 17 rokov. Všetci boli prevezení do nemocnice a podľa predbežného vyjadrenia lekárov utrpeli iba ľahké zranenia. Na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu bol vodič podrobený dychovej skúške, ktorej výsledok bol negatívny. Celková predbežná škoda bola vyčíslená na viac ako 70-tisíc eur. Dopravná nehoda je predmetom ďalšieho vyšetrovania.