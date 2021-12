Matovič chce pre národné kongresové centrum transparentnú súťaž

Ak raz nejaké Národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC) v Bratislave bude, tak jeho výber bude robiť cez transparentnú verejnú súťaž štát a žiaden záujemca sa okolo komisie ani len "nešuchne". Na sociálnej sieti to napísal minister financií Igor Matovič (OĽaNO).





Reagoval tak na občianske združenie (OZ) NKKC, iniciátora vzniku centra, ktoré v stredu prezentovalo spracovanú štúdiu realizovateľnosti projektu, ohodnotenú Útvarom hodnoty za peniaze ministerstva financií. Pracovná skupina združenia označila vo finále z troch posudzovaných developerských zámerov (Nový Istropolis od Immocap-u, Nové Lido od J&T Real Estate a prestavba výstaviska Incheba od rovnomennej spoločnosti) projekt Nový Istropolis na bratislavskom Trnavskom mýte od spoločnosti Immocap ako najvhodnejší na vznik takéhoto centra.Matovič tvrdí, že združenie robilo zbytočnú nadprácu a jeho výber si môžu "strčiť". "Výber z 13 lokalít majú robiť ľudia priamo previazaní na jeden z projektov? To akože fakt sa máme tváriť, že je normálne, že vybrali sami seba?" vyhlásil minister.OZ NKKC, ktoré tvorí nezisková organizácia Globsec (zástupca Róbert Vass) a iniciatíva z kultúrnej obce (zástupca Martin Valihora), deklaruje, že jeho pracovná skupina vyberala lokalitu odborne, transparentne a objektívne na základe multikriteriálnej analýzy. "Definovali sme projekt, ktorého realizovateľnosť sa spája s najmenším počtom rizík. Táto štúdia dáva dobrý základ pre ďalšiu odbornú diskusiu o projekte NKKC v Bratislave," uviedlo pre TASR združenie.Matovič pritom tvrdí, že výber robilo občianske združenie zložené z ľudí, ktorí si ešte u bývalého premiéra Petra Pellegriniho (súčasného nezaradeného poslanca parlamentu a lídra mimoparlamentného Hlasu-SD) vylobovali 60 miliónov eur na ich projekt kongresového centra v Istropolise.Štúdiu malo OZ NKKC za úlohu vypracovať na základe uznesenia vlády zo septembra 2020, ktorej v tom čase predsedal práve Matovič. Vtedajší minister financií a súčasný premiér Eduard Heger (OĽaNO) vtedy vyhlásil, že na základe štúdie bude známe, aký model spolupráce sa medzi štátom a súkromným sektorom zvolí a aká lokalita i prevedenie by boli pre NKKC najvýhodnejšie.Spracovanú a ohodnotenú štúdiu zverejní združenie na svojom webe. Deklaruje, že jeho pracovná skupina oslovila v súvislosti s projektom NKKC 13 subjektov z verejného, súkromného i cirkevného prostredia, z toho osem reagovalo a postupnými diskusiami sa vo finále hodnotili tri developerské projekty.Jeden z finálnych uchádzačov, developer J&T Real Estate s projektom Nové Lido, vníma celý proces výberu lokality a partnera pre výstavbu NKKC ako netransparentný, nedôveryhodný a vopred pripravený v prospech jedného z developerov.OZ NKKC to odmieta a tvrdí, že všetky tri projekty dokážu Bratislavu pozdvihnúť, avšak pracovná skupina ich posudzovala z viacerých kritérií a pri rozhodovaní prihliadala na najmenej rizikový projekt. Podľa združenia zároveň nič nie je jasné, pretože sa s nikým ešte nepodpísali zmluvy a debaty sú len na začiatku.