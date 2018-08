Tínedžer bol rád, že sa dožil 17 rokov a o hodinu nato ho zastrelili

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

St. Louis 20. augusta (TASR) - Tínedžer z mesta St. Louis v americkom štáte Missouri zverejnil na Facebooku odkaz, že je rád, že sa po všetkom, čím musel prejsť, dožil 17. narodenín. O vyše hodinu ho smrteľne postrelili do hlavy.Denník St. Louis Post-Dispatch napísal, že Armonda Latimorea postrelili pred reštauráciou v sobotu okolo 13.00 h miestneho času - v deň jeho narodenín. Za mŕtveho po vyhlásili v nemocnici. Polícia zatiaľ v tejto súvislosti nikoho nezatkla, prípad vyšetruje, informovala v pondelok tlačová agentúra AP.Tínedžerova matka Chanra Paynová uviedla, že sa vybrala do obchodu kúpiť zmrzlinu, ktorú si syn želal a ktorú chcela na oslave synových narodenín podávať spolu s narodeninovou tortou. O tri minúty mala telefonát, že ho postrelili.Armond asi hodinu predtým zverejnil na svojom účte na Facebooku odkaz, ktorý bol oslavou toho, že dospel k týmto narodeninám. Jedna časť jeho odkazu znela:Mladík bol študentom druhého ročníka na strednej škole Vashon High School. Paynová uviedla, že po streľbe našla list, ktorý syn napísal pre školu o násilníkovi, ktorý ho neustále tyranizoval. Matka dodala, že syn jej ani iným príbuzným nikdy nepovedal, že má s niekým problém.Po streľbe však znepokojení ľudia ukázali matke fotografie, ktoré mal mladík na svojom účte na Facebooku. Na snímkach pózoval s veľkou sumou peňazí a so strelnou zbraňou. Matka na to zareagovala, že jej syn nikdy nevlastnil zbraň a že peniaze patrili niekomu inému.Podľa jej slov bol syn dobrým dieťaťom:Harvey Collins (60) videl Latimorea dve hodiny pred smrťou, keď tínedžer pomáhal presťahovať Collinsovu dcéru do jej izby na internáte Štátnej univerzity Harrisa a Stoweovej.vyhlásil Collins.