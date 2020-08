Tínedžer nerešpektoval značku a po zrážke auto odhodilo do semafora, jeho spolujazdec nehodu neprežil (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.8.2020 (Webnoviny.sk) - Život 41-ročného muža si vyžiadala nehoda, ktorá sa stala vo štvrtok popoludní vo Zvolene.Osemnásťročný vodič z Banskej Štiavnice zrejme nerešpektoval značku "Stoj, daj prednosť v jazde!” a vošiel do križovatky do jazdnej dráhy prichádzajúcemu vozidlu.Ako informovala banskobystrická krajská polícia, po zrážke vozidlo mladého vodiča odhodilo do semafora, ktorý sa zlomil a spadol.Mladík a 38-ročná spolujazdkyňa utrpeli ťažké zranenia, ktoré si vyžiadali ich okamžitý transport do nemocnice, 41-ročný spolujazdec zomrel na mieste. Vodič druhého vozidla sa nezranil, alkohol mu nezistili. Presné okolnosti nehody a mieru zavinenia polícia vyšetruje.