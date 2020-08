Živnostníci, pozor. Niektorí musia zaplatiť sociálne odvody v novej výške

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.8.2020 (Webnoviny.sk) - Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré počas koronakrízy podali daňové priznanie za minulý rok v pôvodnej lehote do 31. marca tohto roka, musia zaplatiť poistné na sociálne poistenie za júl tohto roka v novej výške do 10. augusta tohto roka.V tlačovej správe na to upozornila Sociálna poisťovňa . Ako uviedol hovorca poisťovne Peter Višváder , podrobné informácie o výške poistného a ďalších údajoch k platbe im Sociálna poisťovňa zaslala písomne v uplynulých júlových dňoch.V súčasnosti podľa hovorcu poisťovne stále platí, že SZČO môžu daňové priznanie za rok 2019 podať do konca mesiaca nasledujúceho po tom, ako vláda ukončí trvanie mimoriadnej situácie. Zatiaľ podľa Višvádera nie je známe, kedy tak vláda urobí."Sociálna poisťovňa teda až po odovzdaní daňových priznaní za rok 2019 bude môcť takýmto SZČO určiť, či a v akej výške budú povinní platiť poistné na sociálne poistenie v ďalšom období. Aj tieto SZČO dostanú po skončení mimoriadnej situácie od Sociálnej poisťovne písomné oznámenie s určením výšky „nového“ poistného," dodal hovorca Sociálnej poisťovne.