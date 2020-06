Tínedžer nezvládol predbiehanie, dostal šmyk a s autom skončil v priekope na streche (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.6.2020 (Webnoviny.sk) - Policajt v čase osobného voľna pomáhal pri nehode, ktorá sa stala medzi mestami Kúty a Gbely. Ako informovala trnavská krajská polícia, 19-ročný vodič zo Sekúl na rovnom úseku cesty predbiehal iného vozidlo.Po zaradení do pruhu však nezvládol riadenie, dostal šmyk a skončil v priekope na streche. Keď policajt z odboru dopravnej ochrany z Úradu pre ochranu ústavných činiteľov videl auto letieť vo vzduchu a následne sa prevrátiť, utekal na pomoc zraneným.Vodičovi, ktorý sa po náraze nachádzal už mimo vozidla, poskytol predlekársku pomoc a kontaktoval tiesňové linky. Ako uviedla polícia, pomocnú ruku podal aj muž, ktorý do príchodu polície usmerňoval dopravu a pomôcť chcel v čase voľna aj hasič, ktorý sa pri nehode pristavil. Zraneného vodiča previezli záchranári do nemocnice.