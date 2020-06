V Putinovej rezidencii nainštalovali špeciálny dezinfekčný tunel, už čoskoro ho namontujú aj v Kremli

Tunel vyrobila ruská firma

Kritici spochybňujú uvoľňovanie opatrení

17.6.2020 (Webnoviny.sk) - V rezidencii ruského prezidenta Vladimira Putina mimo Moskvy nainštalovali v súvislosti s pandémiou koronavírusu špeciálny dezinfekčný tunel. Rovnaké dve zariadenia priniesli aj do Kremľa. Pre agentúru AP to v stredu potvrdil politikov hovorca Dmitrij Peskov Správy o tuneli sa objavili v ruských médiách v utorok v noci. Štátna tlačová agentúra RIA Novosti uviedla, že ho vyrobila ruská firma v meste Penza, zhruba 550 kilometrov juhovýchode od Moskvy.Peskov dodal, že zariadenia nainštalovali v čase, keď bola pandémia "v plnom prúde".Putin minulý mesiac povedal, že Rusko už má za sebou vrchol šírenia vírusu a vyzval vládu k postupnému rušeniu obmedzení, ktoré zaviedli koncom marca.Rusko v stredu oznámilo, že zaregistrovalo 7843 nových prípadov nákazy, čo je najnižší denný nárast od konca apríla.Krajina od vypuknutia pandémie potvrdila 553 301 infikovaných, čo je tretí najvyšší počet na svete.Kritici však spochybňujú oficiálne štatistiky a otváranie krajiny spájajú s cieľom vlády zabezpečiť čo najvyššiu účasť na ústavnom referende, ktoré by Putinovi umožnilo vládnuť do roku 2036. Referendum by sa malo konať 1. júla.