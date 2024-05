Tínedžer sa priznal na polícii v súvislosti s útokom na kandidáta do Európskeho parlamentu

5.5.2024 (SITA.sk) - Sedemnásťročný tínedžer sa v nedeľu vzdal polícii v súvislosti s útokom na kandidáta za stredoľavú stranu nemeckého kancelára Olafa Scholza v budúcomesačných voľbách do Európskeho parlamentu . Matthiasa Eckeho v piatok večer napadli pri vylepovaní plagátov v meste Drážďany.Strana uviedla, že bol prevezený do nemocnice a pre rozsah zranení musel podstúpiť operáciu. Mladík sa v sprievode rodiča sám prihlásil na policajnej stanici v Drážďanoch, uviedla saská štátna polícia. „Skutok priznal," povedala policajná hovorkyňa Silvaine Reicheová.Ministerka vnútra Nancy Faeserová , ktorá je tiež členkou strany, krátko po útoku uviedla, že ak sa dokáže, že útok bol politicky motivovaný, predstavovalo by to „vážny útok na demokraciu". „Zažívame nový rozmer antidemokratického násilia," povedala Faeserová.Vládne a opozičné strany uviedli, že ich členovia a priaznivci čelili vlne fyzických a verbálnych útokov a vyzvali políciu, aby posilnila ochranu politikov a predvolebných mítingov.