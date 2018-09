Tínedžer strávil sám na MORI 49 dní: Takto sa mu podarilo PREŽIŤ

Aldi Novel Adilang pracoval na plávajúcej rybárskej chatrči ukotvenej zhruba 125 kilometrov od indonézskeho pobrežia. Foto: TASR/AP Aldi Novel Adilang pracoval na plávajúcej rybárskej chatrči ukotvenej zhruba 125 kilometrov od indonézskeho pobrežia. Foto: TASR/AP

Jakarta 24. septembra (TASR) - Osemnásťročného tínedžera z indonézskeho ostrova Sulawesi zachránili po 49 dňoch strávených na mori, informovala v pondelok agentúra DPA.Aldi Novel Adilang pracoval na plávajúcej rybárskej chatrči ukotvenej zhruba 125 kilometrov od indonézskeho pobrežia. Mal za úlohu rozsvecovať lampy, ktoré lákali ryby do sietí. Každý týždeň mu kolegovia z pevniny nosili zásoby potravín a odvážali úlovky.V júli sa však počas búrky pretrhlo kotviace lano a domček odnieslo na otvorený oceán. Mladík prežil vďaka rybám, ktoré si varil na dreve z chatrče, a pil morskú vodu filtrovanú cez šaty.Zachránila ho až 13. augusta loď plaviaca sa pod panamskou vlajkou. Stroskotanca objavila neďaleko ostrova Guam - vyše 2000 kilometrov východne od Sulawesi.Loď zakotvila začiatkom septembra v Japonsku, kde mladý Indonézan dostal povolenie na vstup do krajiny. Podľa indonézskeho ministerstva zahraničných vecí bol v dobrom zdravotnom stave. Následne sa vrátil domov na Sulawesi.