VIDEO: Americký herec známy z akčných filmov Will Smith má 50 rokov

Na archívnej snímke herec Will Smith. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke herec Will Smith. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Filadelfia/Bratislava 25. septembra (TASR) - Američan Will Smith vyniká v akčných a sci-fi snímkach. Herec má mimoriadnu charizmu a schopnosť prispieť k tomu, aby sa filmy rôznych žánrov stali kinohitmi. Medzi jeho najznámejšie patria Men im Black (Muži v čiernom), či Enemy of the State (Nepriateľ štátu). V utorok 25. septembra bude mať herec 50. rokov.Will Smith sa narodil 25. septembra 1968 vo Filadelfii (USA). Svoju kariéru v umeleckom priemysle začínal ako spevák (rapper). Prvý album s názvom He's the DJ, I'm the Rapper, ktorý vydal, mal obrovský úspech a dostal Grammy. Smith má mimoriadny zabávačský talent. Presvedčil o tom už opakovane v minulosti, keď účinkoval v niekoľkých seriáloch, napríklad The Fresh Prince of Bel-Air (1990). Herec, pochádzajúci zo strednej vrstvy, sa stal už vo svojich dvadsiatich rokoch milionárom. Vďaka ambíciám, ktoré ho poháňali neustále dopredu sa rozhodol vtrhnúť aj do sveta filmového šoubiznisu.Hollywoodsky herec bodoval u divákov množstvom filmov. Patria medzi ne Bad Boys (Ničomníci, 1995) či Independence Day (Deň nezávislosti, 1996). Producent filmu Dean Devlin počas nakrúcania vyhlásil:Zložil tým poklonu hercom Smithovi a Goldblumovi, ktorý stvárnili vo filme hlavné úlohy.Diváci Smitha zaznamenali aj v skvelej čiernej sci-fi komédii Men in Black (Muži v čiernom, 1997) s niekoľkými pokračovaniami. Časopis Empire označil snímku ako jeden z 200 najlepších sci-fi filmov v 90. rokoch 20. storočia.Filmový hrdina sa objavil v snímkach Robot (Ja, robot, 2004), Hitch (Hitch: Liek pre moderného muža, 2005), The Pursuit of Happyness (Šťastie na dosah, 2006), Som legenda (I Am Legend, 2007), Seven Pounds (Sedem životov, 2008), Hancock (2008). Divákov uchvátila v roku 1998 snímka Enemy of the State (Nepriateľ štátu) so Smithom v hlavnej úlohe. Ide o skvelo obsadený thriller o mužovi, ktorý sa ocitol v nesprávnom čase na nesprávnom mieste a stáva sa štvanou zverou. Strhujúce tempo snímky nepoľavuje ani na okamžik a starostlivo sledované a odpočúvané dialógy sa stávajú zaujímavým a napínavým prvkom príbehu.V Juhoafrickej republike nakrúcal životopisný film Ali (2001), ktorý mu vďaka stvárneniu legendárneho boxera priniesol nomináciu na Oscara. Krajina ho natoľko uchvátila, že určitý čas uvažoval, že sa tam presťahuje aj s rodinou. V roku 2004 Smitha vymenoval juhoafrický exprezident Nelson Mandela za akéhosi honorárneho veľvyslanca svojej celosvetovej kampane proti AIDS 46664. Osvetová kampaň mala zabrániť ďalšiemu šíreniu smrteľnej straty imunity a pripomínala v názve číslo bývalého väzňa Nelsona Mandelu z obdobia apartheidu.Cenu International Box Office Award prijal Will Smith v roku 1997, o dva roky neskôr sa stal hercom roka. Za mužskú hviezdu roka vyhlásili Smitha organizátori americkej exhibície ShoWest v roku 2002. Americký magazín People označil Willa Smitha v roku 2004 za najväčšieho elegána. Newsweek, americký spravodajský magazín, ktorý už tradične zostavuje rebríček hercov s najväčším vplyvom, označil v roku 2007 Willa Smitha za najvplyvnejšieho herca planéty.Zlatý glóbus v kategórii najlepší herec v dramatickej úlohe dostal Will Smith v roku 2016 za rolu vo filme Concussion z roku 2015.Počas prípravy Willa Smitha na rolu v snímke Collateral Beauty (Collateral Beauty: Druhá šanca, 2016), zomrel jeho otec Willard Carroll Smith. Herec uviedol, že práca na filme pôsobila terapeuticky, pretože mu pomáhala vyrovnať sa so stratou blízkeho človeka.