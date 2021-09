Tínedžerka mala sexuálne zneužívať iba 12-ročného chlapca, dostala podmienku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.9.2021 (Webnoviny.sk) - Sudca Okresného súdu v Trenčíne odsúdil 18-ročné dievča z okresu Trenčín za sexuálne zneužívanie 12-ročného chlapca. Ako informoval hovorca Krajského súdu v Trenčíne Roman Tarabus , sudca vydal trestný rozkaz, ktorým obvinenej uložil podmienečný trest odňatia slobody vo výmere 18 mesiacov so skúšobnou dobou jeden rok.K sexuálnemu zneužívaniu dochádzalo v centre pre deti a rodiny od polovice apríla do začiatku mája 2020. „Obvinená mala vtedy 16 rokov a vedela, že chlapec má 12 rokov. Po predchádzajúcej dohode prišla za chlapcom do izby, kde s ním vykonala celkom štyrikrát pohlavný styk," uviedol Tarabus.Trestný rozkaz môže podľa jeho slov sudca vydať bez prejednania veci na hlavnom pojednávaní, ak je skutkový stav spoľahlivo preukázaný vykonanými dôkazmi. V prípade, že je proti trestnému rozkazu podaný odpor, vec prejedná sudca na hlavnom pojednávaní.