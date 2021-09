Takto môžete byť aj vy modernou ženou, ktorá zaujme

Nejde iba o to, na čo vám padne zrak. Väčšina z nás sa zameriava skôr na náhly pocit, ktorý z človeka máme.

Pokiaľ si prajete, aby z vás vyžarovala energia a pôsobili ste moderne a krásne, pestujte u seba niekoľko nasledujúcich vecí. Ako to v živote býva, ide o kombináciu zdokonaľovania tela a mysle.

Správne držanie tela

Aj vás vaša mamina upozorňovala celé detstvo na to, aby ste sa nehrbili? V puberte sme nad touto radou prevracali oči, ale správny postoj tela je pre náš celkový výzor extrémne dôležitý. Často nám v tom bránia nepríjemné bolesti a predovšetkým uvoľnené svalstvo. Váš chrbát potrebuje posilniť pomocou špeciálnych cvičení. Keď sa budete na okolitý svet pozerať vzpriamene, budete pôsobiť elegantne.

Čaro internetu je v tom, že sa môžete inšpirovať a nájsť si tie správne cviky na chrbticu priamo od odborníkov a urobiť to v pohodlí svojho domova.

Manikúra, ktorá vydrží

Už celé desaťročia sú znakom ženy, ktorá sa o seba stará, dokonale upravené nechty na rukách i na nohách. Manikúra a pedikúra je stále in a s módou sa menia iba odtiene farieb, ktoré si na pestované nechtíky nanášame. Ak sa vám nechce chodiť do salóna alebo máte pocit, že sa vám lak rýchlo na nechtoch zničí, vyskúšajte gél lak na nechty. Vydrží dlho a môžete si ho nanášať sama podľa potreby.

Neberte si veci osobne

Táto rada platí vždy a všade. Nie všetko sa točí okolo vás a čím skôr to pochopíte, tým viac nervov si ušetríte. V skutočnosti totiž ľudia robia, hovoria a inak vyjadrujú veci, ktoré majú iba málo, ak vôbec niečo, spoločného s ostatnými ľuďmi. Predstavte si, napríklad, skupinovú fotografiu. Ktorú osobu si na nej všimnete ako prvú? Väčšina ľudí sa najprv pozrie na seba samého. A tak je to aj v živote. Ľudia nad nami nepremýšľajú tak dlho, ako si predstavujeme, ani celé hodiny neplánujú, ako sa pri nás budú tváriť. Nedovoľte týmto povrchným veciam, aby narušili vašu dobrú náladu.

Obliekanie s myšlienkou

Moderná žena rozhodne nie je domáca gazdinka, ktorá by mala neustále opásanú zásteru a natáčky vo vlasoch. V šatníku by vám nemali chýbať basic kúsky, ktoré môžete kombinovať s oblečením vyjadrujúcim vaše hlbšie názory a presvedčenia. Dajte ľuďom najavo, či ste eko, v čo veríte alebo ku komu patríte. Sú na to skvelé potlačené pohodlné mikiny pre páry, ale aj tričká s nápismi.

Choďte za svojimi snami

Znie to poeticky a možno vás to donúti chvíľu rojčiť nad tým, aký by bol život krásny, keby... Ale myslíme to vážne. Dámske časopisy a magazíny sú preplnené radami, ako si nájsť toho pravého, ako sa vydať a ako udržiavať vzťahy. My vás chceme povzbudiť, aby ste sa neupli iba na predstavu dokonalej rodiny, manželstva či partnerstva, v ktorom sa budete pre všetkých obetovať.

Moderná žena pracuje na niečom vlastnom, či už ide o hobby alebo prácu. Dodáva jej to ten správny esprit a poriadnu dávku samostatnosti, ktorá je veľmi atraktívna. Muž a deti totiž pre vás nebudú ten jediný zdroj šťastia a naplnenia.

Menej rozprávajte

Tento tip nie je určený introvertkám, ktoré si už párkrát vypočuli hodnotenie od iných ľudí - že sú tiché. Ale my ostatné by sme sa mali zamyslieť nad jednou skutočnosťou. Ženy veľmi rady zdieľajú pocity aj informácie. Mnohokrát však ide o banálne zážitky z celého dňa, ktoré môžu druhých ľudí obťažovať, aj keď nám to nepovedia. Ak chcete pôsobiť zaujímavo a chic, menej sa sťažujte a pri rozprávaní príbehov sa nezamotávajte do detailov. Dodá vám to charizmu záhadnosti a ľudia budú chcieť vedieť, na čo myslíte.