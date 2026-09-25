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25. septembra 2026
Sinnerov návrat sa odkladá. Stále si nedoliečil zranené koleno a v závere sezóny môže prísť o post svetovej jednotky
Tagy: ATP Tour
Aktuálna svetová jednotka Sinner vynechá turnaj v Pekingu a ešte nie je isté, kedy sa vráti na súťažné kurty. Aktuálne najlepší tenista planéty Talian Jannik Sinner sa do súťažného diania ...
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25.9.2026 (SITA.sk) - Aktuálna svetová jednotka Sinner vynechá turnaj v Pekingu a ešte nie je isté, kedy sa vráti na súťažné kurty.
Aktuálne najlepší tenista planéty Talian Jannik Sinner sa do súťažného diania nevráti ani na turnaji ATP v čínskom Pekingu, na ktorom mal obhajovať vlaňajší titul. Taliansky tenista sa tak na súťažné kurty vráti s oneskorením, keďže jeho pravé koleno stále nie je úplne v poriadku po zranení, ktoré utrpel v júli počas londýnskeho Wimbledonu.
"Tento rok nemôžem hrať v Pekingu. Moje koleno nie je tam, kde by som si želal, a nie som ešte pripravený súťažiť, ale urobím všetko pre to, aby som sa vrátil čo najskôr," vyhlásil na platforme X Sinner, ktorý zatiaľ naposledy hral ešte vo finále spomenutého Wimbledonu.
Dvadsaťpäťročný Talian má za sebou mimoriadnu sezónu 2026, dosiahol v nej 44 víťazstiev a 3 prehry. Získal počas nej šesť titulov vrátane Wimbledonu. Naopak, veľkým sklamaním bol jeho výkon na Roland Garros v Paríži, kde ako jasný favorit vypadol v 2. kole počas vlny horúčav.
Absencia svetovej jednotky v Pekingu otvára priestor jeho najväčšiemu konkurentovi Alexandrovi Zverevovi, ktorý má šancu na konci sezóny prvýkrát v kariére viesť rebríček ATP. Aktuálne uvedené duo delí 1810 bodov, no v najbližšom rebríčku sa tento rozdiel zníži najmenej o 440 bodov.
Sinner má tiež výrazne viac bodov, ktoré musí na záverečných tohtoročných turnajoch obhájiť, keďže vlani okrem v Pekingu vyhral aj vo Viedni aj Paríži, v Turíne sa dostal do finále. O štyri roky mladší Zverev bol na konci roka 2025 menej úspešný, preto má možnosť získať viac bodov v závere aktuálnej sezóny.
Zdroj: SITA.sk - Sinnerov návrat sa odkladá. Stále si nedoliečil zranené koleno a v závere sezóny môže prísť o post svetovej jednotky © SITA Všetky práva vyhradené.
Aktuálne najlepší tenista planéty Talian Jannik Sinner sa do súťažného diania nevráti ani na turnaji ATP v čínskom Pekingu, na ktorom mal obhajovať vlaňajší titul. Taliansky tenista sa tak na súťažné kurty vráti s oneskorením, keďže jeho pravé koleno stále nie je úplne v poriadku po zranení, ktoré utrpel v júli počas londýnskeho Wimbledonu.
"Tento rok nemôžem hrať v Pekingu. Moje koleno nie je tam, kde by som si želal, a nie som ešte pripravený súťažiť, ale urobím všetko pre to, aby som sa vrátil čo najskôr," vyhlásil na platforme X Sinner, ktorý zatiaľ naposledy hral ešte vo finále spomenutého Wimbledonu.
Dvadsaťpäťročný Talian má za sebou mimoriadnu sezónu 2026, dosiahol v nej 44 víťazstiev a 3 prehry. Získal počas nej šesť titulov vrátane Wimbledonu. Naopak, veľkým sklamaním bol jeho výkon na Roland Garros v Paríži, kde ako jasný favorit vypadol v 2. kole počas vlny horúčav.
Absencia svetovej jednotky v Pekingu otvára priestor jeho najväčšiemu konkurentovi Alexandrovi Zverevovi, ktorý má šancu na konci sezóny prvýkrát v kariére viesť rebríček ATP. Aktuálne uvedené duo delí 1810 bodov, no v najbližšom rebríčku sa tento rozdiel zníži najmenej o 440 bodov.
Sinner má tiež výrazne viac bodov, ktoré musí na záverečných tohtoročných turnajoch obhájiť, keďže vlani okrem v Pekingu vyhral aj vo Viedni aj Paríži, v Turíne sa dostal do finále. O štyri roky mladší Zverev bol na konci roka 2025 menej úspešný, preto má možnosť získať viac bodov v závere aktuálnej sezóny.
Zdroj: SITA.sk - Sinnerov návrat sa odkladá. Stále si nedoliečil zranené koleno a v závere sezóny môže prísť o post svetovej jednotky © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ATP Tour
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