Tínedžerka sa chce stať najmladšou ženou, ktorá sama obletela svet. Jej výlet potrvá niekoľko mesiacov

Nervozita a pochybnosti pred štartom

Svojím letom chce inšpirovať iné ženy

Lietadlo nezvládne dlhé lety ponad oceány

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.8.2021 (Webnoviny.sk) - Belgicko-britská tínedžerka v stredu vyštartovala smerom k oblakom v snahe stať sa najmladšou ženou, ktorá sama obletela celý svet. Iba 19-ročná Zara Rutherfordová vzlietla z dráhy letiska v Kortrijku na západe Belgicka.V prípade, že jej misia bude úspešná, prekoná rekord americkej letkyne Shaesty Waizovej, ktorá v roku 2017 sama obletela svet ako 30-ročná.Rutherfordová plánuje obletieť zemeguľu na rýchlom a ľahkom športovom lietadle. Postupne by mala prekonať päť kontinentov a 52 štátov, pričom jej „výlet“ by mal pravdepodobne trvať dva až tri mesiace.Pred štartom priznala, že pociťuje nervozitu a trošku má pochybnosti, či sa jej podarí stanoviť nové svetové maximum.„Dnes večer sa presuniem do Škótska. Nie som si istá, či sa to podarí. Vydám však zo seba to najlepšie, samozrejme, keď budem v bezpečí,“ poznamenala.Rutherfordová pochádza z rodiny pilotov. V malých lietadlách cestuje od šiestich rokov, v jedenástich z nich začala vyskakovať s padákom a v štrnástich začala sama lietať. Dosiaľ si na konto pripísala asi 130 samostatných letov.Letom okolo sveta chce inšpirovať dievčatá a mladé ženy, aby sa dostali k letectvu, pretože iba 5 % všetkých pilotov na svete sú ženy.Keďže jej lietadlo je príliš malé na dlhé lety nad Atlantickým a Tichým oceánom, na prechod cez Atlantik plánuje Rutherfordová letieť cez sever Európy a ponad Grónsko. Neskôr sa cez severoamerický kontinent presunie k Aljaške, aby prekonala Pacifik. Odtiaľ zamieri cez Áziu späť do Európy.Mužský rekord v sólovom lete okolo sveta utvoril nedávno vo veku 18 rokov Brit Travis Ludlow.