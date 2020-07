Tipli: Ako získať peniaze späť z vašich nákupov cez internet

Vrátanie peňazí z vašich nákupov

22.7.2020 (Webnoviny.sk) - Celosvetovo využívaná služba cashback si získala svojich priaznivcov už aj na Slovensku. Vďaka spoločnosti Tipli môžete získať peniaze späť v stovkách internetových obchodov rýchlo a jednoducho.Cashback znamená doslova "vrátenie peňazí". Je to služba, vďaka ktorej získate určité percento späť z peňazí, ktoré v obchodoch miniete. Tipli ponúka veľmi jednoduché využívanie cashbacku, ktorý sa vďaka tomu môže stať súčasťou vášho bežného života. Pri pravidelnom využívaní portálu Tipli si tak ročne dokážete ušetriť nemalé peniaze.Stačí sa sa zaregistrovať na portál Tipli, v profile vyplniť číslo svojho účtu na ktorý chcete získať odmenu, prekliknúť sa cez Tipli do konkrétneho obchodu a už len nakupovať, ako zvyčajne. Peniaze späť sa vám sami vrátia na účet.Výška cashbacku sa v konkrétnych obchodoch líši. Na Tipli nájdete viac ako 200 obchodov, v ktorých sa percentuálna výška cashbacku pohybuje až do 25 %. V kategóriách obchodov nájdete produkty do domácnosti, módu, obuv či športové vybavenie. Napríklad v obľúbenom obchode s nábytkom Sconto tak môžete získať cashback až 5 %.Služba Tipli sa stará o to, aby vaše nákupy cez internet boli výhodnejšie, ako kedykoľvek predtým. Práve z toho dôvodu ponúka okrem cashbacku aj pravidelný prehľad aktuálnych zliav a kupónov, ktoré môžete využiť. Stačí, ak si vyberiete obchod, v ktorom chcete nakúpiť a v jeho profile si prezriete najnovšie kupóny. Ak si napríklad vyberiete obchod Bistro.sk a v jeho profile nájdete kupón na percentuálnu zľavu, tento Bistro.sk zľavový kód si môžete jednoducho skopírovať a využiť pri nákupe. V kombinácií s cashbackom sa tak váš nákup stane omnoho výhodnejším.Pre uľahčenie nákupov je možné využiť doplnok do prehliadača Tipli, vďaka ktorému na svoju odmenu už nikdy nezabudnete. Pri návšteve e-shopu vám prehliadač automaticky zobrazí výšku odmeny a tiež aktuálne zľavy, ktoré môžete v obchode získať.Informačný servis