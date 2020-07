Twitter udrie proti konšpiračnej teórii QAnon, hovorí o sprisahaní proti Trumpovi

Opatrenia voči 150-tisíc účtom

Sprisahanie voči Trumpovi

22.7.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Twitter oznámila sériu opatrení zameraných proti konšpiračnej teórii QAnon. Na svojej sociálnej a mikroblogovacej sieti zakáže tisícky účtov, prestane odporúčať obsah spojený s QAnon a zablokuje zdieľanie súvisiacich URL odkazov. Twitter uviedol, že dúfa, že tým pomôže zabrániť "ujme offline".Twitter vo vyhlásení vysvetlil, že natrvalo zablokuje účty, ktoré porušujú jeho pravidlá, tweetovaním o QAnon. Zastavenie činnosti bude platiť pri účtoch, ktoré sa angažujú pri "porušovaní našich pravidiel týkajúcich sa viacerých účtov, koordinujú urážky okolo jednotlivých obetí alebo sa snažia vyhnúť predchádzajúcemu suspendovaniu" uviedla firma s tým, že je to "niečo, čo sme v posledných týždňoch videli viac".Opatrenie by sa malo podľa predpokladov dotknúť zhruba 150-tisíc účtov po celom svete. Počas uplynulých týždňov Twitter už podľa svojich slov za porušovanie pravidiel v tejto súvislosti odstránil viac ako 7 000 kont.Ako vysvetľuje spravodajský portál BBC, QAnon je rozsiahla konšpiračná teória, ktorá sa z okraja sociálnych médií dostala do hlavného prúdu pozornosti. Jej nasledovatelia podporujú amerického prezidenta Donalda Trumpa a veria, že sa vysokopostavení zradcovia sprisahali proti nemu.Podporovatelia QAnon sa spájajú s početnými ďalšími nepravdivými tvrdeniami, ktoré sa rozšírili na internete. Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) minulý rok vydal varovanie o "domácich extrémistoch motivovaných konšpiračnými teóriami" a QAnon označil za potenciálnu vnútornú extrémistickú hrozbu.