Tipos extraliga – finále: Zvolen zvládol aj druhý domáci zápas, Poprad hral bez lídrov

Hokej – Tipos extraliga (finále)



2. zápas



HKM Zvolen - HK Poprad 4:3 po predĺžení (1:2, 1:1, 1:0 - 1:0) - stav série: 2:0

Góly: 20. R. Bondra (Stupka, Hraško), 22. Ivan (Nuutinen, McPherson), 56. Marcinek (Kotvan), 66. R. Bondra - 3. Bjalončík (Matej Paločko), 6. Matej Paločko, 33. Mashinter (P. Svitana)

Vylúčení: 5:3 na 2 min, navyše: McPherson 5+DKZ za seknutie - Ulrych 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: D. Konc st., Tvrdoň - Kacej, Stanzel



Zostavy:

Zvolen: Rahm - Kotvan, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško - Kelemen, J. Mikúš, R. Bondra - Nuutinen, Puliš, McPherson - Stupka, Viedenský, Jedlička - Kolenič, Tibenský, Marcinek - Gubančok

Poprad: Hamerlík - Višnevskij, Drgoň, Dalhuisen, D. Brejčák, M. Hudec, Ulrych, Kramár - Bjalončík, Skok



: 20. R. Bondra (Stupka, Hraško), 22. Ivan (Nuutinen, McPherson), 56. Marcinek (Kotvan), 66. R. Bondra - 3. Bjalončík (Matej Paločko), 6. Matej Paločko, 33. Mashinter (P. Svitana)Vylúčení: 5:3 na 2 min, navyše: McPherson 5+DKZ za seknutie - Ulrych 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: D. Konc st., Tvrdoň - Kacej, Stanzel: Rahm - Kotvan, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško - Kelemen, J. Mikúš, R. Bondra - Nuutinen, Puliš, McPherson - Stupka, Viedenský, Jedlička - Kolenič, Tibenský, Marcinek - Gubančok: Hamerlík - Višnevskij, Drgoň, Dalhuisen, D. Brejčák, M. Hudec, Ulrych, Kramár - Bjalončík, Skok

I. tretina

II. tretina

III. tretina a predĺženie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.4.2021 (Webnoviny.sk) - Hráči Zvolena zvládli aj druhý domáci zápas vo finále hokejovej extraligy a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú už 2:0 na zápasy. Po štvrtkovom triumfe 5:3 zverenci trénera Petra Oremusa v piatok zdolali hokejistov Popradu 4:3 po predĺžení, keď o triumfe domácich rozhodol v šiestej minúte predĺženia Radovan Bondra.Séria sa po dvoch dueloch pod Pustým hradom sťahuje do Popradu, kde sa tretí a štvrtý duel uskutočnia v pondelok a utorok 3. a 4. mája."Je skvelé, že sme zvládli aj druhý domáci duel. Triumf sa rodil ťažko, ale verili sme v naše schopnosti, zápas dotiahli do predĺženia a v ňom rozhodli. Chlapcom patri veľká vďaka, že to vybojovali. Pred ďalšími zápasmi potrebujeme trochu zlepšiť presilovky," povedal po zápase asistent domáceho trénera Andrej Kmeč v prenose RTVS.Hosťujúci kouč Peter Mikula poznamenal: "Jednou z príčin našej prehry sú zranenia kľúčových hráčov. Ďalšou príčinou boli naše chyby. Verím, že po dueloch u nás bude stav vyrovnaný 2:2 na zápasy. Musíme sa dať dokopy a bojovať."Popradčania, ktorí v piatok hrali bez zraneného ofenzívneho lídra Marcela Haščáka a počas duelu prišli aj o Dávida Skokana, mali veľmi dobrý vstup do duelu a už v 3. minúte sa ujali vedenia gólom Petra Bjalončíka po krížnej prihrávke Mateja Paločka. Práve asistent pri prvom presnom zásahu "kamzíkov" zvýšil v 6. minúte z brejku na 2:0.Ešte pred prvou sirénou sa Zvolenčanom podarilo skorigovať, keď Radovan Bondra poslal za brankára Petra Hamerlíka vyrazený puk z hokejky Václava Stupku.Hneď v úvode druhej časti domáci obranca Michal Ivan vyrovnal na 2:2 a začínalo sa odznova, misky váh na stranu Popradčanov však ešte v druhej dvadsaťminútovke naklonil Brandon Mashinter po úspešnom úniku. To už hostia hrali bez beka Petra Ulrycha, ktorý dostal trest do konca duelu za napadnutie hlavy a krku.Na začiatku tretej tretiny putoval predčasne po sprchy aj domáci Allan McPherson za seknutie, čo pribrzdilo snahu Zvolenčanov o vyrovnanie. Napokon sa im podarilo vynútiť si predĺženie, keď v 56. minúte Patrik Marcinek tečoval pokus Oldricha Kotvana a puk skončil v popradskej bránke. V predĺžení rozhodol o triumfe domáceho kolektívu Radovan Bondra svojim druhým presným zásahom v zápase, keď za Petra Hamerlíka poslal vlastnú gólmanom súpera vyrazenú strelu.