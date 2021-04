Jágr sa s Kladnom vrátil do extraligy, bude mať 50 rokov a stále nekončí s hokejom

Čaká ho skladanie mužstva na extraligu

Cíti zodpovednosť voči klubu

Už nechce byť slávny

30.4.2021 (Webnoviny.sk) - Počas nasledujúcej hokejovej sezóny oslávi okrúhlu päťdesiatku, no stále sa nechystá zavesiť korčule a hokejku na klinec. Hrajúca legenda českého hokeja útočník Jaromír Jágr chce zbierať štarty na klubovej úrovni aj v ročníku 2021/2022, v ktorom sa jeho Kladno opäť predstaví medzi domácou elitou.Jágr je hrajúcim majiteľom "rytierov" a v sezóne 2020/2021 za nich absolvoval spolu 35 stretnutí s bilanciou 4 góly a 18 asistencií. Kladno návrat do českej extralige spečatilo vo štvrtok domácim triumfom nad Jihlavou. Druhú najvyššiu súťaž tak opustilo expresne rýchlo, len rok po vypadnutí z extraligy. "Mám z toho vnútornú radosť, ale už premýšľam, čo bude ďalej," povedal po postupe Jágr, cituje ho web hokej.cz.Keďže je majiteľom klubu, spolu s ďalšími osobami ho čaká skladanie mužstva na extraligový ročník 2021/2022. "Pre mňa sa to teraz len začína. Nemohol som to riešiť skôr, pretože som nevedel, akú súťaž budeme hrať. Chcem, aby sme postavili čo najlepší tím. Cieľ bude jasný: zachrániť sa," pokračoval dvojnásobný majster sveta či olympijský šampión z Nagana 1998.Po postupe do najvyššej domácej súťaže na Jágrovi nebolo badať eufóriu, mal zmiešané pocity. "Úprimne. Budem mať 50 rokov. Počas kariéry som vyhral mnoho zápasov a aj prehral veľa stretnutí. Viedli sme 4:0 a ja som už premýšľal, ako to postavíme na ďalšiu sezónu. Jihlava znížila na 2:4 a tak som opäť premýšľal, ako to budem skladať. Počas dvadsiatich minút som mal v hlave niekoľko zostáv," prezradil dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára v zámorskej NHL s Pittsburghom Penguins.V Kladne má okrem pozície majiteľa a hráča aj mnoho ďalších funkcií. "Neviem, či ten, kto to nezažil, pochopí... Je tam aj druhá strana mince: ja by som v tejto pozícii nechcel byť, ale nemám na výber. Kým môj otec bude dýchať a bude vnímať, beriem to ako moju zodpovednosť. On to držal 20 rokov. Ako synovi by mi to bolo trápne, keby som to opustil a neurobil maximum," vysvetlil podľa hokej.cz. Aj preto v hráčskej kariére pokračuje."Ja ani skončiť nemôžem. Máme takmer vypredaný zápas Winter Classic. Úprimne povedané, sám viem, že musím byť omnoho lepší. Chem byť lepší, aby som pomohol tímu. Chem byť lepší, aby som pomohol Plekymu (Tomáš Plekanec, pozn.). Verím, že to vo mne je. Ide len o to trénovať a trochu viac sa tou venovať. A nepribrať. Hrať v päťdesiatke so 120 kg, to nie je nič jednoduché," myslí si Jágr.V tomto ročníku hral výborne v závere základnej časti aj v úvode play-off, potom už nebol rozdielovým hráčom. "Hlavný dôvod, prečo hrám hokej, je, že mám zodpovednosť voči klubu. Keby som ju nemal, tak na tom ľade nelietam. Pretože sám seba strápňujem, dá sa tak povedať," opísal svoje pocity a doplnil, že od seba očakáva viac."Chcem pomôcť, ale nemám na to. Viem však, že keď odídem, tak odíde mnoho partnerov. A klub možno zanikne. Takže nemám na výber. Ľudia to však nechápu. Ale mne je to viacmenej jedno, pretože tí, ktorí to vedia, sú za mnou. Jediný, kto ma bude v živote súdiť, je Boh," poznamenal Járomír Jágr, držiteľ mnohých rekordov a prestížnych ocenení.Z obsiahleho rozhovoru s ním zaujalo ešte jedno vyjadrenie: "Ja už nechcem byť slávny. Už mi to stačí. Ono byť slávny v Česku nie je veľmi veľká výhoda. Človek potom má celkom dosť nepriateľov." Narážal tým na komentáre, keď Kladno na rozhodujúci zápas proti Jihlave dostalo výnimku a na tribúny mohli prísť diváci. "Ja som to nechcel, je s tým veľa problémov. Bolo nám však povedané, že to pomôže športu či kultúre. Opatrenia a pomaly uvoľňujú, deti začínajú chodiť do školy. Nikdy by som nečakal, že sa to obráti proti nám. Je to ako hon na čarodejnice. Je v móde ísť proti Kladnu a proti Jágrovi. Nám to však nevadí. Odmalička ma na to upozorňovali a som na to zvyknutý. Pre ostatných to však nie je príjemné," doplnil.