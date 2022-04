Tipos extraliga: Nitra zdolala Zvolen 2:1 a postúpila do finále

Hokejisti HK Nitra sa stali prvými finalistami Kaufland play off Tipos extraligy. V pondelkovom šiestom semifinále zdolali na domácom ľade obhajcov titulu zo Zvolena 2:1 a celú sériu vyhrali 4:2 na zápasy. V boji o titul sa stretnú s úspešnejším z dvojice Slovan - Košice. Stav druhej série je 3:3 a o postupujúcom rozhodne utorkový duel na bratislavskom ľade.



Všetky góly pondelkového zápasu padli ešte v prvej tretine. Víťazný zásah tak zaznamenal Filip Krivošík už v 15. minúte a Nitra dokázala v ďalšom priebehu tesný náskok ubrániť.

6. zápas - semifinále Kaufland play off Tipos extraligy:



HK Nitra - HKM Zvolen 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Góly: 11. Hrnka (Tvrdoň, Holešinský), 15. Krivošík (Buček, Nemec) - 3. Kotvan (Csányi, Marcinek). Rozhodovali: Korba, Snášel - Kacej, Šoltés,

Vylúčení: 5:5 na 2 min,

Navyše: Mezei 5+DKZ za seknutie,

Presilovky: 1:0,

Oslabenia: 0:0,

3600 divákov.

/konečný stav série: 4:2, postúpila Nitra/



Nitra:

O’Connor - Mezei, Nemec, Švarný, Raskob, Vitáloš, Bodák, Pupák - Buček, Buncis, Krivošík - Holešinský, Rockwood, Sýkora - Tvrdoň, Hrnka, Bajtek - Drábek, Baláž, Varga - Múčka

Zvolen:

Rahm - Kotvan, Meliško, Diakov, Roy, Hraško, Kubka, Barcík - Zuzin, Viedenský, Puliš - Leskinen, Krieger, Osterberg - Stupka, Mikúš, Saracino - Csányi, Marcinek, Török

Úvodná tretina bola bohatá na šance. Už v 3. minúte sa ujala nenápadná strela hosťujúceho Kotvana, ktorý od modrej čiary prepálil O’Connora. V 7. minúte mohol vyrovnať skóre domáci Buček, avšak pred poloprázdnou bránou zaváhal. V 10. minúte sa nepresadil v dobrej šanci ani Rockwood, to ale Nitranov mrzieť nemuselo. O minútu neskôr sa v početnej výhode presadil ôsmym gólom v play off Hrnka, ktorý s prispením Rahma využil presilovku. V ďalšom priebehu prvej tretiny podržal Nitru brankár O’Connor, ktorý v 13. minúte efektným zákrokom zabránil letiacemu puku, aby skončil v bráne. To dalo možnosť "Corgoňom" potvrdiť známe pravidlo, nedáš-dostaneš. V 15. minúte poslal Nitru do vedenia Krivošík.



Druhá tretina priniesla opatrnejšiu hru z oboch strán. V polovici tretiny mali "Bryndziari" výhodu presilovej hry štyroch proti trom, no pri jej realizácii sa príliš ponúkali a pri zakončení viackrát zaváhali. V 37. minúte mohol dať na rozdiel dvoch gólov Rockwood, ale jeho teč Rahm zneškodnil.



Zvolenčania sa snažili z posledných síl zmazať jednogólové manko. Blízko ku gólu boli hostia v 47. minúte, keď puk zastal opretý o bránkovú konštrukciu. Dôraz chýbal Zvolenu aj v 50. minúte pri Saracinovej dorážke. Hostia skúsili ešte záverečný vabank, no domáci už obetavou hrou nedovolili, aby Zvolen vyrovnal. Nitra tak postúpila do finále.