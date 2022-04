Všetci čakajú na zakopnutie Madridu, ale Madrid nezakopne, kouč Realu je po obrate v Seville hrdý na svoj tím

Real urobil dôležitý krok

Benzema je lídrom strelcov

Na dne tabuľky je dusno

18.4.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Realu Madrid prehrávali v nedeľu večer v 32. kole španielskej La Ligy na pôde FC Sevilla 0:2 a zdalo sa, že líder súťaže vyjde bodovo naprázdno a konkurencii "ponúkne" nádej bojovať o majstrovský titul."Biely balet" však previedol dokonalý obrat a zásahmi brazílskeho útočníka Rodryga, obrancu Nacha a francúzskeho zakončovateľa Karim Benzemu z nadstaveného času si ziskom troch bodov upevnil pozíciu lídra hodnotenia najvyššej španielskej futbalovej súťaže.Zverenci talianskeho trénera Carla Ancelottiho doteraz nazbierali už 75 bodov a pred sebou majú ešte šesť ligových súbojov. Manko pätnástich bodov má trio prenasledovateľov - FC Barcelona , FC Sevilla a Atlético Madrid Najväčší rival Realu tím FC Barcelona má k dobru ešte dve stretnutia vrátane pondelkového domáceho súboja proti zostupom ohrozenému Cádizu, stratu tak teoreticky môže znížiť na 9 bodov."Všetci čakajú na zakopnutie Madridu, ale Madrid nezakopne. Madrid má srdce, charakter a kvalitu. A dosiahol zaslúžené víťazstvo. Liga sa ešte neskončila, zostáva ešte niekoľko zápasov, no dnes sme urobili dôležitý krok na ceste za titulom," povedal kouč Ancelotti.FC Sevilla sa v ostatnom období trápi a pred nedeľou mala z ostatných piatich ligových zápasov na svojom konte len jeden triumf.O trojbodovej radosti pre Los Blancos v nedeľu večer napokon rozhodol Benzema zásahom po prihrávke od Rodryga.Pre Francúza to bol už pätnásty presný zásah z ostatných desiatich duelov. S 25 gólmi je lídrom kanonierov celej La Ligy.Kouč Ancelotti bol na svojich zverencov pyšný za výkon z druhého polčasu. "V prvom sme vyzerali veľmi unavene, no nasadenie v druhom bolo úžasné. Ten prvý polčas beriem ako trénerskú chybu. Napriek tomu, že sme prehrávali, sme nezvesili hlavy. Upravili sme pár vecí, ktoré nám v prvej polovici duelu nevychádzali. A napokon boli polčasy z našej strany neporovnateľné. Tento tím ma neprekvapil, som však hrdý na výkon z druhej časti. Každému hráčovi sa zaň musím poďakovať," poznamenal Talian podľa oficiálneho webu Realu.Kým o titule je v Španielsku už takmer rozhodnuté, omnoho komplikovanejšia situácia je na dne tabuľky.Aktuálne sú na zostupových priečkach Cádiz, Levante Alavés , no iba bod nad pásmom ohrozenia sú Mallorca Granada a o zotrvanie ešte musí bojovať aj pätnáste Getafe či štrnáste Vallecano A keďže v hre je ešte 18 bodov, za istých okolností ešte môžu o záchranu hrať aj Espanyol Barcelona či Celta Vigo z 12. resp. 11. priečky.