Tipos extraliga sa začne už o mesiac, úradujúci šampión HC Košice privíta v 1. kole nováčika

Program 1. kola slovenskej hokejovej extraligy mužov 2023/24 (zdroj: SZĽH):

HC Košice - HC 19 Humenné (17.30 h)

HC 05 Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín (17.30 h)

HK Nitra - HK Poprad (18.00 h)

HC Mikron Nové Zámky - HK Spišská Nová Ves (18.00 h)

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen (17.00 h)

HC Slovan Bratislava - HK Dukla Ingema Michalovce (17.30 h)





11.8.2023 (SITA.sk) - V piatok 15. septembra odštartuje sezóna 2023/2024 v slovenskej hokejovej extralige mužov šiestimi zápasmi, z ktorých najväčšiu pozornosť bude pútať súboj medzi úradujúcim šampiónom HC Košice a nováčikom HC 19 Humenné. Tak ako v ostatnom ročníku, súťaž bude mať 50 kôl základnej časti a šesť najlepších tímov z tejto fázy postúpi priamo do štvrťfinále play-off.Účastníci najvyššej slovenskej hokejovej súťaže odohrajú v základnej časti 44 celoslovenských kôl systémom každým s každým a dvakrát doma i vonku, po nich bude počas Vianoc nasledovať šesť regionálnych kôl podľa geografickej príslušnosti systémom každý s každým a raz doma i vonku. Základná časť sa skončí 8. marca 2024, vyraďovacie boja sa začnú 18. marca a nový majster bude známy najneskôr 30. apríla 2024.Ešte pred začiatkom play-off sa v dňoch 11. až 17. marca uskutoční kvalifikácia o postup do play-off, v ktorej sa bude hrať na tri víťazné zápasy. Predstavia sa v nej tímy, ktoré sa v základnej časti umiestnia na 7. až 10. priečke. Pre mužstvo na 11. pozícii sa sezóna skončí a posledný 12. tím v tabuľke priamo zostúpi do nižšej Slovenskej hokejovej ligy (SHL) . Série štvrťfinále, semifinále a finále play-off sa budú hrať na štyri víťazné duely."Nemali sme dôvod meniť formát súťaže, keďže uplynulý extraligový ročník ponúkol veľmi vyrovnaný priebeh. V základnej časti sme sledovali do posledného kola boj o prvé miesto, ale aj o miestenky do štvrťfinále alebo do kvalifikácie o play-off. Napínavé boli tiež súboje o udržanie sa v najvyššej súťaži a sezóna vyvrcholila už tradične divácky atraktívnymi duelmi o majstrovský titul. Verím, že nasledujúci ročník bude rovnako vyrovnaný a nováčik z Humenného pri premiérovej extraligovej účasti prinesie oživenie," uviedol manažér športového oddelenia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Rastislav Konečný na webe zväzu.