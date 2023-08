Kanonier Tottenhamu Hotspur Harry Kane prestúpil do Bayernu Mníchov, Nemci vraj zaňho dajú sto miliónov libier

Vysnívaný hráč Bavorov

Lepší bol len Shearer

12.8.2023 (SITA.sk) - Kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane na sociálnej sieti potvrdil, že opúšťa londýnsky klub Tottenham Hotspur Tridsaťročný útočník síce neuviedol, kde bude pokračovať v kariére, no nemecký šampión Bayern Mníchov v sobotu na svojom oficiálnom webe potvrdil, že s ním podpísal zmluvu do 30. júna 2027.Kane v piatok pricestoval do Mníchova, aby tam podstúpil vstupnú lekársku prehliadku. Predpokladaná prestupová čiastka je 100 miliónov libier (116 miliónov eur)."Som veľmi šťastný, že som teraz súčasťou Bayernu. Je to jeden z najväčších klubov na svete. Vždy som hovoril, že chcem v kariére súťažiť a ukázať svoje kvality na najvyššej možnej úrovni. Tento klub definuje víťazná mentalita. Je to dobrý pocit byť tu," uviedol Kane podľa klubového webu.Ak by naozaj prestúpil do Bayernu za 100 miliónov libier, bol by to rekord nemeckej I. bundesligy. Zatiaľ najdrahší prestup v Nemecku uskutočnil tiež Bayern Mníchov, keď v roku 2019 získal francúzskeho obrancu Lucasa Hernándeza zo španielskeho Atlética Madrid."Kane bol od začiatku naším vysnívaným hráčom. Perfektne sa k nám hodí svojou hrou aj osobnosťou. Útočníci svetovej úrovne boli pre Bayern vždy rozhodujúci pri našich veľkých víťazstvách. Sme presvedčení o tom, že Harry bude pokračovať v tomto úspešnom príbehu. Naši fanúšikovia sa môžu tešiť na jedného z najlepších strelcov súčasnosti," vyhlásil výkonný riaditeľ "Die Roten" Jan-Christian Dreesen.Harry Kane strelil v najvyššej anglickej súťaži dokopy 213 gólov a so Spurs mal kontrakt do leta 2024. Viac presných zásahov v Premier League v minulosti zaznamenal iba Alan Shearer (260).Kane pôsobil v Tottenhame Hotspur od roku 2004, súčasťou A-tímu bol od júla 2010 a v Premier League debutoval v ročníku 2012/2013. Teoreticky môže za Bayern nastúpiť už v sobotu v súboji národného Superpohára proti Lipsku.