Tipos extraliga: Šláger vo Zvolene mal výbornú úroveň, Nitra nezvládla Košice

Hokejisti Zvolena zvíťazili v šlágri 25. kola Tipos extraligy nad Novými Zámkami 6:3. Pripísali si tak šiesty triumf v rade a nedovolili nedeľnému súperovi preskočiť ich v tabuľke. Zvolenčanía bodovali naplno napriek absencii siedmich hráčov základnej zostavy - Haina, Kubku, Zuzina, Sideroffa, Hecla, Šišku a Kašlíka.



V prvej tretine zazvonili na žŕdky domáci Bondra a hosťujúci Johnson. Gólov sa diváci dočkali až v strednom dejstve. Do vedenia 2:0 išli Zvolenčania po koncovkách obrancu Hannu, keď najprv skóroval z prečíslenia a potom po strele spoza kruhu. Novozámčania odpovedali 69 sekúnd pred prestávkou po peknej kombinácii Jacksonom a na 2:2 vyrovnal 38 sekúnd pred klaksónom slabým bekhendom Gennaro.



Na začiatku tretieho dejstva poslal domácich do vedenia obranca Hraško z medzikružia a na rýchlu bekhendovú odpoveď Farleya zareagoval znovu z medzikružia ďalší z obrancov HKM Sládok. Piaty gól pridal z prečíslenia taktiež spomedzi kruhov už útočník Huntebrinker a konečný stav 6:3 stanovil v závere gólom do prázdnej bránky Jedlička.



Hokejisti Zvolena sa po nedeľnej výhre nad tretími Novými Zámkami 6:3 prepracovali na priebežné prvé miesto tabuľky Tipos extraligy.



Pred reprezentačnou prestávkou zaknihovali už šieste víťazstvo v rade. „Bol to výborný zápas. Hlavne čo sa týka našej hry, jej kontroly a dodržiavania systému. V druhej tretine nás trošku pribrzdili dva zlepené góly súpera, ale mužstvo išlo jednoznačne za víťazstvom a veci, ktoré sme v zápase ukázali, vrátane sebavedomia, viedli iba k jedinému cieľu zvíťaziť,“ uviedol po skončení stretnutia asistent trénera Zvolena Andrej Kmeč, pričom pochválil obrancov, ktorí dali až štyri góly. Prvé dva Hanna, tretí Hraško a štvrtý Sládok. „Nestáva sa to často, ale snažili sme sa o to, aby sa piati hráči zapájali do útoku a rovnako piati zapájali do obrany. Niekedy to tak vyjde, že obrancovia dostanú puky do dobrého zakončenia. V tomto zápase tieto príležitosti premenili, za čo sme radi,“ podotkol Kmeč.



Zvolenčania vyhrávajú zápasy aj bez siedmich zranených kľúčových hráčov základnej zostavy Haina, Kubku, Zuzina, Sideroffa, Hecla, Šišku a Kašlíka. „Naša hra je teraz veľmi dobrá, dá sa na to pozerať, ale jednoducho prichádza reprezentačná prestávka, tak to vyšlo. Pre zranených hráčov je však každý deň pauzy, keď sa nehrajú zápasy, dobrou správou,“ netajil spokojnosť zvolenský asistent trénera.



Novozámčania vo Zvolene dlho pomýšľali na bodový zisk. V závere pri dvojgólovom manku odvolali brankára, ale duel už nedokázali zdramatizovať. „Nezačali sme dobre, nehrali sme to, čo sme si povedali. Tak aj vyzerala z našej strany prvá tretina. Mohli sme byť radi, že bolo 0:0. V druhej tretine sme dostali po chybách dva góly, ale i napriek tomu sme zdramatizovali zápas dobrou hrou v útočnom pásme a dobrými rozhodnutiami. Tretiu tretinu sme začali slabšie, ale dokázali sme vyrovnať. Potom prišla veľká chyba pri striedaní a súper dal víťazný gól na 4:3. Zvolen zaslúžene vyhral,“ hodnotil prehru pod Pustým hradom asistent trénera Nových Zámkov Erik Čaládi, pričom taktiež vyzdvihol kvalitu tohto duelu: „Zápas bol zaujímavý, priniesol všetko, čo by dobrý hokej mal mať. Od gólu Zvolena na 2:0 to začal byť hokej hore – dole, padli šance, ktoré predtým nepadli. Hráči začali príležitosti premieňať, no my sme dali o tri góly menej, preto sme prehrali.“



Hokejisti Nitry podľahli v 25. kole Tipos extraligy na domácom ľade Košiciam 1:3. "Corgoni" prehrali už desiaty duel za sebou a sú poslední. "Oceliarom" patrí štvrtá priečka.



Nitrania nepremenili v prvej desaťminútovke zápasu dve tutovky. Následne v prostrednej časti inkasovali z hokejky Joonu Jääskeläinena a Košice vo zvyšku zápasu vďaka taktickému výkonu udržali vedenie. V tretej tretine pridal druhý gól Jordan Southorn, domáci síce zásluhou Ivana Švarného znížili, avšak na 3:1 spečatil do prázdnej brány Marek Slovák.



Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v nedeľňajšom zápase 25. kola Tipos extraligy nad HK GROTTO Spišská Nová Ves 3:2 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 26. sekunde predĺženia obranca Ivan Glazkov.



Michalovce prehrávali od 32. minúty gólom Mateja Giľáka. V tretej tretine však strelili dva góly, keď obrancovia Zach Osburn a Ivan Glazkov zužitkovali presilovky o dvoch hráčov. Kale Kerbashian v 59. minúte vyrovnal na 2:2, no následné vylúčenie Vartovníka potrestal v predĺžení Glazkov. Hráči Michaloviec sú po 25. kole na priebežnej 5. priečke so ziskom 43 bodov. Spišiakom patrí šieste miesto s 38 bodmi.



Hokejisti HK Poprad zvíťazili v nedeľňajšom zápase 25. kola Tipos extraligy na ľade HC MV Transport Prešov 4:2. Domáci viedli od 20. minúty gólom Maxa Gerlacha, ale zásahy Andreja Kukuču, Patrika Sokoliho a Oldricha Kotvana znamenali náskok hostí 3:1. Aurel Nauš v 57. minúte skorigoval na 2:3, no domácim sa už nepodarilo vyrovnať ani počas hry bez brankára, v ktorej Miloš Bubela pridal štvrtý gól "kamzíkov."

Bolo to pre nich tretie víťazstvo za sebou, po ktorom majú na konte 35 bodov a sú na priebežnom 7. mieste o pred Banskou Bystricou. Prešov je priebežne na 10. mieste s 25 bodmi.



Hokejisti HC '05 Banská Bystrica triumfovali v 25. kole Tipos extraligy na ľade HC Slovan Bratislava 2:1. Hostia zvíťazili v štvrtom zápase za sebou a v tabuľke im patrí 8. miesto. Slovan po prehre klesol na druhú priečku so stratou troch bodov na Zvolen, no má zápas k dobru.



Banská Bystrica viedla od 18. minúty, keď sa presadil kanadský útočník Kristoff Kontos. Hostia zvýšili vedenie v tretej tretine po góle Andreja Bíreša v presilovej hre. Slovan už len v predposlednej minúte znížil na 1:2 po zakončení Branta Harrisa.



Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili v nedeľňajšom zápase 25. kola Tipos extraligy v Dubnici nad Váhom nad MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:2.



Trenčania sa tešili z plného bodového zisku po troch prehrách za sebou a v tabuľke sú na priebežnom 9. mieste, na konte majú 31 bodov. Liptáci sú na predposlednej 11. priečke s 24 bodmi.

Tipos extraliga - 25. kolo:



HKM Zvolen – HC MIKRON Nové Zámky 6:3 (0:0, 2:2, 4:1)



Góly: 24. Hanna (A. Barcík, V. Fekiač), 36. Hanna (Stupka, Csányi), 42. Hraško (Viedenský, Marcinek), 45. Sládok (Hraško, Stupka), 52. Huntebrinker (Kolenič, Hanna), 59. Jedlička (R. Bondra) – 39. Jackson (Johnson, Lee), 40. Gennaro (Števuliak, T. Mikúš), 44. Farley (Lee, Mišiak). Rozhodovali: Baluška, Fridrich – M. Orolin, Durmis, vylúčení na 2 min: 2:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1395 divákov.



Zvolen: Trenčan – Messner, Rauhauser, Mudrák, Hanna, Hraško, Sládok, Hraško, S. Bacík – Jedlička, Langkow, R. Bondra – Kolenič, Huntebrinker, Stupka – Marcinek, Viedenský, Csányi – A. Barcík, V. Fekiač, Jakúbek



Nové Zámky: Kantor – Hatala, Lee, Roman, L. Kozák, M. Roman, Martin Chovan, Mamčics, Laurenčík – Jackson, Johnson, Farley – Števuliak, Gennaro, T. Mikúš – R. Faith, J. Mikúš, Klempa – Hajnik, Ondrušek, M. Barto – Mišiak





HK Nitra - HC Košice 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)



Góly: 55. Švarný - 23. Jääskeläinen (Southorn), 43. Southorn (Jääskeläinen, Chovan), 59. Slovák (Bartánus). Rozhodovali: Výleta, Smrek - Kacej, Ordzovenský, vylúčení: 3:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1795 divákov.



Nitra: O´Connor – Bodák, Švarný, Donaghey, Gajdoš, Vitaloš, Pupák, Erkamps – Krivošík, Buncis, Volko – Elmer, Duke, Sýkora – Guman, Baláž, Tvrdoň – Drábek, Solenský, Knies – Molnár



Košice: Janus – Olsson, Deyl, Romančík, Southorn, Ferenc, Šedivý, Bartoš – Jääskeläinen, Chovan, Leskinen – Bartánus, Slovák, Parshin – Lamper, Linet, Jokeľ – Tybor, Havrila, Vaculik





HK Dukla Ingema Michalovce - HK GROTTO Spišská Nová Ves 3:2 pp (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0)



Góly: 44. Osburn (Žitný), 46. Glazkov (Pavlovs), 61. Glazkov (Osburn) - 32. Giľák (Majdan), 59. Kerbashian (Beaudry, Majdan) .Rozhodovali: Štefik, Krajčík - Drblík, Tvrdoň, vylúčení: 5:7 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0.



Michalovce: Škorvánek - Michalčin, Glazkov, Osburn, Hammond, Macejko, Mihalik - Žitný, Pavlovs, Paločko - Zabusovs, Buc, Bezúch - Okoličány, Suja, Bjalončík - Vašaš, Galamboš, Chalupa



Spišská Nová Ves: Surák - Beaudry, Romaňák, Ališauskas, Malina, Ulander, Ordzovenský, Žiak, Groch - B. Rapáč, Nellis, Majdan - Salituro, Kerbashian, Verbeek - Giľák, Vartovník, Vandas - Tomala, Hamráček





HC MV Transport Prešov - HK Poprad 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)



Góly: 20. Gerlach (Giles, Nauš), 57. Nauš (Šimun, Gerlach) - 23. Kukuča (Meliško, Livingston), 32. Sokoli (Betker, Paukovček), 51. Kotvan (Paukovček), 60. Bubela (Záborský). Rozhodovali: Rojík, Kalina - Gegáň, Vyšný, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1.



Prešov: Bespalov - Lalík, Giles, Turan, D. Jendroľ, Doetzel, Nátny, Thomka, F. Fekiač - Gerlach, Girduckis, Nauš - Sýkora, Šimun, Campagna - Džugan, Neuls, Ščurko - K. Jendroľ, Klíma, Žilka



Poprad: Rychlík - Betker, Jasečko, Vainio, Kotvan, Meliško, Bokroš - Razgals, Skokan, Svitana - Záborský, Mlynarovič, Bubela - Livingston, Paločko, Kukuča - M. Suchý, Paukovček, Petráš - Sokoli





HC Slovan Bratislava – HC '05 Banská Bystrica 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)



Góly: 59. Harris (Pecararo, Sersen) – 18. Kontos (Gašpar, Pavlin), 56. Bíreš (Gašpar, Jendek). Rozhodovali: Žák, Hronský – Hercog, Frimmel, vylúčení: 1:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3704 divákov.



Slovan: Hlavaj – MacKenzie, Golian, Valach, Maier, Gachulinec, Sersen, Beňo – Pecararo, Harris, Takáč – Fominych, Rapuzzi, Haščák – Petriska, Kytnár, Lukošík – Kukumberg, Lipiansky, M. Matoušek



Banská Bystrica: Sedláček – Pavlin, Bačik, Björkung, Kojo, Holenda, Ďatelinka, Frídel – Výhonský, Tamáši, Urbánek – Troock, Kontos, Jendek – Gašpar, Bíreš, Sukeľ – Kabáč, Gabor, Bača





HK Dukla Trenčín - MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)



Góly: 5. Pietroniro (Petráš), 16. Jurík (Obdržálek), 34. Petráš (Nemčík, Pietroniro), 39. Stahoň (Tourigny, Hudec), 60. Hudec - 45. Walega, 52. Uhrík (Walega, Ventelä). Rozhodovali: Korba, Novák - Janiga, D. Konc ml., vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 658 divákov.



Trenčín: LaCouvee - Starosta, Tourigny, Pietroniro, Nemčík, Ulrych, Stacha, Hlaváč - Petráš, Čacho, Valach - Thelin, Flick, Sloboda - Krajčovič, Sojčík, Hudec - Stahoň, Jurík, Obdržálek



Liptovský Mikuláš: Valent - Mezovský, Ventelä, Bakala, Djakov, Hudec, Novajovský - Kuru, Vahatalo, Štrauch - Kriška, Saari, Handlovský - Walega, Vankúš, Uhrík - Galbavý, Šmida, Kalousek - Braun