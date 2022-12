Neymara sklamalo vypadnutie Brazílie: Som psychicky zničený

Brazílsky futbalista Neymar priznal veľké sklamanie po vypadnutí Brazílie vo štvrťfinále na MS v Katare po jedenástkovom rozstrele s Chorvátskom. Tridsaťročný útočník otvoril v nadstavenom čase prvého predĺženia skóre zápasu, keď 77. gólom v národnom drese vyrovnal rekord legendárneho Pelého. Chorváti však v 117. minúte vyrovnali zásluhou Bruna Petkoviča a rozstrel vyhrali 4:2.





"Som psychicky zničený. Najviac ma určite bolela prehra, ktorá ma paralyzovala natoľko, že som sa desať minút nevedel pohnúť. Rozplakal som sa a nevedel som prestať. Bude ma to ešte veľmi dlho mrzieť," uviedol Neymar na sociálnej sieti Instagram. Útočník Paríža Saint-Germain po zápase priznal, že to možno bol jeho posledný duel v reprezentácii.Pelé však dúfa, že si to Neymar ešte rozmyslí. "Mám 82 rokov a po takom čase dúfam, že som ťa nejakým spôsobom inšpiroval, aby si sa dostal tak ďaleko. Neustále nás inšpiruješ. Môj rekord som dosiahol takmer pred 50 rokmi a doteraz sa k nemu nikto nedokázal priblížiť. Dokázal si to, chlapče," skonštatoval Pelé, ktorého začiatkom tohto mesiaca hospitalizovali pre liečbu rakoviny hrubého čreva.