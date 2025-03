TIPOS Národný beh Devín – Bratislava láka: pobeží aj ďalší športovec roka

6.3.2025 (SITA.sk) - Najstaršie slovenské športové podujatie, ktoré píše svoju históriu už od roku 1921, sa nezadržateľne blíži. 77. ročníksa uskutoční v nedeľu 13. apríla o 10.00 h.V predbežnej štartovej listine figurujú viaceré osobnosti. Okrem chodeckého olympijského víťaza a slovenského Športovca roka 2016pobežia na 11,625 km dlhej trati spod devínskeho hradu do centra Bratislavy napríklad aj vicemajster sveta 1994 v cestnej cyklistike a slovenský Športovec roka 1994s manželkouktorá je hlavnou kontrolórkou športu SRvraví Milan Dvorščík, ktorý s manželkou Marianou súťaž manželských párov v rámci hlavného behu vlani ovládli.Na podujatie sa prihlásili už aj majsterka Európy 2024 do 23 rokov v triatlonovom superšprinte a majsterka sveta do 23 rokov v zimnom duatlone i triatlone, rýchlostný kanoista, finalista MS 2024 v C2 na 1000 mtretia v celkovom hodnotení minuloročného Bežeckého pohára SAZ ("Devín" je jeho súčasť aj v tomto roku)či nádejný bežec, juniorský majster SR v behu na 800 m a účastník vlaňajších atletických ME do 18 rokovpotvrdil riaditeľ podujatia Roman Hanzel zo STaRZ.O tom, že TIPOS Národný beh Devín – Bratislava je pre každého, svedčí účasť 83-ročného, ktorý má na konte už 119 maratónov a vlani vyhral kategóriu nad 80 rokov na chýrnom 128. ročníku behu Praha – Běchovice (10 km), a tiež štart 76-ročného, člena Diamantového klubu (25 účastí) Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.skonštatoval Peter Filo, PR manažér STaRZ.Ak chcete zažiť jedinečnú atmosféru tohto populárneho podujatia, neváhajte a využite možnosť registrácie za najvýhodnejšie vstupné. Do 16. marca je výška vstupného v hlavnom behu pre dospelých 24 eur, pre tzv. "Malý Devín" zaplatí mládež do 16 rokov 11 a starší 16 eur. Prihlásiť sa možete na tomto linku:Pre všetkých účastníkov je pripravená v cieli unikátna medaila so zobrazením dvoch hradov – devínskeho a bratislavského.Zatiaľ prejavilo záujem takmer 2500 bežkýň a bežcov z 22 krajín (Austrália, Bielorusko, Brazília, Česko, Francúzsko, Chorvátsko, Juhoafrická republika, Kanada, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Nemecko, Nigéria, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Singapur, Slovensko, Španielsko, Ukrajina, USA, Veľká Británia), pričom najviac cudzincov je z Česka.Ambasádorom TIPOS Národného behu Devín – Bratislava bude šesťnásobný víťaz a rekordér na tomto bežeckom klenote. Podujatie budú moderovať. TIPOS Národný beh Devín – Bratislava organizujev spolupráci s bratislavským magistrátom.Informačný servis