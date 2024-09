TIPOS potvrdzuje svoju rolu lídra v podpore slovenského športu. Podporí najvyššie domáce basketbalové súťaže a reprezentácie

16.9.2024 (SITA.sk) -Basketbal na Slovensku patrí dlhodobo k najúspešnejším slovenským kolektívnym a halovým športom. V novodobej histórii slovenského basketbalu to bola predovšetkým ženská zložka, ktorá tento šport zviditeľňovala. Hrali sa kvalitné domáce súťaže a slovenské kluby neraz narobili starosti popredným európskym veľkoklubom v pohárovej Európe. Teraz chce Slovenská basketbalová asociácia nadviazať na predchádzajúce úspechy, a tak začína novú spoluprácu so silným partnerom - s národnou lotériovou spoločnosťou TIPOS."Jednou z hlavných priorít TIPOSu v rámci podpory slovenského športu je aj priamo podporovať slovenské športové zväzy a asociácie. Aktuálne sme zacielili pozornosť na basketbal. Na jednej úrovni sme sa stali titulárnym partnerom najvyššej domácej basketbalovej súťaže žien "TIPOS Extraligy žien" a súťaže mužov "TIPOS Slovenskej basketbalovej ligy". Na druhej úrovni sme zasponzorovali ženskú aj mužskú basketbalovú reprezentáciu," uviedol, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ národnej lotériovej spoločnosti TIPOS."Okrem zabezpečenia lepších podmienok pre najvyššie súťaže, družstvá mužov a žien, je naším cieľom skvalitnenie podmienok pre reprezentačné družstvá, ako aj pozdvihnutie hráčskej úrovne, čo by sme chceli dosiahnuť prostredníctvom organizácie významných medzinárodných podujatí, či už organizáciou mládežníckych majstrovstiev Európy na Slovensku, ale aj následne organizáciou podujatí pre seniorské reprezentácie," vysvetlil dôvody spolupráce prezident Slovenskej basketbalovej asociácieAzda najzmysluplnejším a spoločensky vysoko prijateľným spôsobom, ako využiť príjmy z hazardu, je nasmerovať ich do podpory športu. Zmenou akcionára, ktorým sa začiatkom roku 2024 stalo Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, sa TIPOSu ponúkli možnosti, ktoré sa snaží využiť aj teraz ako partner slovenského basketbalu. "Sme presvedčení, že sa nám spoločne so Slovenskou basketbalovou asociáciou podarí dostať basketbal na vyššiu úroveň a dosiahnuť postupné úspechy. Sme odhodlaní pomáhať slovenskému športu aj naďalej. Očakávame ďalšie výzvy, ktoré potvrdia, že TIPOS je lídrom v oblasti podpory a sponzoringu športu na Slovensku," zdôraznilSlovenská basketbalová asociácia je najvyšší basketbalový orgán v slovenskom basketbale a zabezpečuje pravidelnú športovú aktivitu tisíckam ľudí. "Sme veľmi radi, že spolupracujeme s najväčším podporovateľom športu na Slovensku, ktorý vidí rastúci potenciál basketbalu, či už na ligovej alebo reprezentačnej úrovni a pevne veríme, že táto spolupráca dopomôže basketbalu k ešte väčšej popularizácii," zhodnotilNový ročník mužskej TIPOS Slovenskej basketbalovej ligy má na programe úvodné kolo 21. septembra. V novej sezóne sa predstaví desiatka momentálne najlepších tímov na Slovensku - Patrioti Levice, Spišskí Rytieri, BC Prievidza, BC Komárno, Iskra Svit, MBK Baník Handlová, Inter Bratislava, BKM Lučenec, Slávia SPU Nitra a Nitra Blue Wings.Ženská TIPOS Extraliga odštartuje novú sezónu úvodným kolom 25. septembra. Aj v tejto lige zabojuje desať tímov: Piešťanské Čajky, Slávia ŠKP Banská Bystrica, MBK Ružomberok, ŠBK Šamorín, Young Angels Košice, CBK Košice, BK ŠK UMB Banská Bystrica, BK AS Trenčín, BK Slovan Bratislava a BK Klokani Ivanka pri Dunaji.Zápasy, ktoré sa odohrajú v sezónach 2024/2025 a 2025/2026 naprieč celým Slovenskom zaistia aj to, že TIPOS posilní svoje postavenie na trhu a získa prístup k širokej fanúšikovskej základni. Stúpajúca popularita basketbalu na Slovensku sa odzrkadľuje aj na rastúcom počte televíznych prenosov a v sledovaní internetových streamov Slovenskej basketbalovej ligy a Extraligy žien. Fanúšikovia slovenského basketbalu budú môcť ligové zápasy sledovať od 21. septembra aj prostredníctvom internetových streamov na stránke www.tipos.sk v sekcii TIPOS TV.Informačný servis