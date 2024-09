Viskupič kritizuje predražený prenájom priestorov Keketiho ministerstva, ktoré je aktuálne zaplavené (video)

Predražené priestory

16.9.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR si nevýhodne prenajíma kancelárske priestory na nábreží Dunaja, ktoré sú aktuálne zaplavené.Podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Marián Viskupič kritizoval túto situáciu a vyzval ministra cestovného ruchu a športu Dušana Keketiho , aby okamžite odstúpil od nevýhodnej nájomnej zmluvy, ktorá podľa neho pripravuje slovenský šport o viac ako pol milióna eur ročne."Ešte na jar sme viackrát upozornili na to, že priestory, kde sídli novovzniknuté ministerstvo športu, sú predražené a nechránené pred povodňami Andrej Danko a minister Dušan Keketi vďaka prenájmu týchto zatopených priestorov pripravujú slovenský šport každoročne o vyše pol milióna eur," uviedol Viskupič.Podľa Viskupiča pôvodne plánované finančné prostriedky na šport v pondelok plávajú dole Dunajom. Uviedol, že už v máji upozorňoval na predražený nájom a nepotrebné riziko spojené s možnými povodňami."Už v máji sme poukazovali na to, že tieto priestory nie sú ochránené pred zvýšenou hladinou Dunaja, že nie sú chránené Bratislavskou protipovodňovou bariérou," vysvetlil Viskupič. Podpredseda SaS tiež upozornil aj na výrazné rozdiely v nájomných cenách medzi rôznymi ministerstvami."Za prenajatý meter štvorcový tu platí štát, teda my všetci, 20 eur mesačne. Pre porovnanie, ministerstvo školstva si len neďaleko našlo normálne priestory za polovicu. Toto robí už prvý rok rozdiel až 560 000 eur," doplnil Viskupič.Svoj apel na ministra Keketiho Viskupič končí výzvou na nájdenie primeranejších a ekonomickejších priestorov."Slovenský šport mohol mať v rozpočte o vyše pol milióna eur viac. A ďalšie roky z dôvodu indexácie zvyšovanej ceny ešte viac. Pán Danko, pán Keketi, ľuďom a športovcom dlhujete vysvetlenie, prečo namiesto športu podporujete finančné skupiny," dodal.Priestory, v ktorých sídli ministerstvo, vlastní spoločnosť J&T. SaS preto zdôraznilo potrebu nájsť pre ministerstvo športu nové priestory v primeranej cene, ideálne tie, ktoré sú vo vlastníctve štátu.