Tipos SBL – prvý zápas finále play off /na 3 víťazstvá/: Levice otvorili finálovú basketbalovú sériou výhrou 78:73 nad Interom

Basketbalisti Patriotov Levice zvíťazili v prvom finálovom stretnutí o víťaza Tipos Slovenskej basketbalovej ligy v sezóne 2024/2025, doma zdolali Inter Bratislava 78:73 a v sérii hranej na tri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0 na zápasy. Ďalší duel je na programe v stredu 7. mája o 19.00 h na palubovke bratislavskej Gopass arény.

Hostia nastúpili do finále ako z veľkej knihy, hlavne po útočnej stránke a v šiestej minúte viedli dvojciferným rozdielom (19:9). Domácu stranu však držal v hre Hicks, ktorý sa postaral o drvivú väčšinu levických bodov v prvej štvrtine. Inter mal na oboch stranách palubovky potrebnú hernú pohodu, úvodnú 10-minútovku napokon vyhral 25:18. Rovnaký scenár pokračoval aj v druhej časti, Patrioti hľadali účinný recept na priblíženie sa svojmu finálovému rivalovi. Inter si však aj vďaka lepšiemu doskakovaniu a hráčom z lavičky udržiaval naďalej svoj náskok. Zlepšenie prišlo pred polčasovou prestávkou, ale po 20 minútach čistého času prehrával úradujúci šampión 32:38.



V druhom polčase to už bola na palubovke oveľa vyrovnanejšia partia, nástup zachytili lepšie Levičania, ale Inter mal dlho bodovú odpoveď a udržiaval priaznivý stav. Zmena prišla so 7-bodovou šnúrou domácich a Trice napokon poslal v deviatej minúte tretej štvrtiny Patriotov prvýkrát v zápase do vedenia. To si udržali pred poslednou časťou, na tabuli svietil stav 57:56. V štvrtej štvrtine to už bola aj taktická bitka, na oboch stranách to bol veľký boj o každú loptu. Domáci udržiavali tesné vedenie, hostia však zostávali v hre o víťazstvo. V kľúčových okamihoch sa Levice mohli spoľahnúť na Tricea, ktorý napokon vybojoval pre tím prvý finálový bod.

hlasy po zápase:



Michal Madzin, tréner Levíc: „Veľmi ťažký zápas vo výbornej atmosfére. Inter sa dostal veľmi rýchlo do dvojciferného vedenia. Som rád, že sme opäť zostali súdržní a dokázali to preklopiť na našu stranu. Veľmi veľká vec, že možno práve aj skúsenosť z predchádzajúcich zápasov nám dala vieru, že sa to obráti.“

David Abrhám, hráč Levíc: „Sme veľmi radi, že sme vstúpili do finálovej série víťazne. Ako sa dalo očakávať, bolo to veľmi vyrovnané a nebolo to jednoduché. Inter prišiel na nás dobre pripravení. Úvod nebol z našej strany taký, ako by sme chceli, urobili sme hlavne veľa chýb v obrane. To, že nám v útoku nepadlo, tak to sme v druhom polčase dobehli, ale naša obrana nebola taká, aká by mohla byť. Ak chceme byť v stredu na Interi úspešní, tak to musíme zmeniť. Na tomto musíme popracovať.“

Aramis Naglič, tréner Interu: „Myslím si, že sme v prvom polčase boli disciplinovaní a dodržiavali sme veci, na ktorých sme sa v útoku a v obrane dohodli, a hrali sme veľmi dobrý basketbal. V druhom polčase sme v nejakých úsekoch hry stratili disciplínu a urobili sme nejaké veci, ktoré by sa nemali robiť v takýchto zápasoch v obrane a myslím si, že sme stratili kontrolu aj v útoku. V takýchto stretnutiach sa to hneď trestá. Levice sú šikovný a výborný tím, Trice to zobral seba, ale odrobil výbornú prácu. V druhom polčase bol nezastaviteľný. Musíme sa poučiť.“

Milan Szabó, hráč Interu: „Ťažký koniec pre nás. Levice sme v prvom polčase udržali na 32 bodoch, no v druhom polčase nám ušli. My sme nehrali svoju hru ako vieme, veľakrát sme v útoku riešili situácie nesprávnym spôsobom a z toho mali oni protiútoky. Ťažko sa mi to teraz hodnotí, ale bol to dobrý zápas, no mám takú horkú chuť v ústach, že sa nám to nepodarilo dotiahnuť do víťazného konca.“



Ďalší program finálovej série:



druhý zápas - streda 7. mája o 19.00 h: Inter Bratislava - Patrioti Levice

tretí zápas - piatok 9. mája o 19.00 h: Patrioti Levice - Inter Bratislava

prípadný štvrtý zápas - utorok 13. mája o 19.00 h: Inter Bratislava - Patrioti Levice

prípadný piaty zápas - sobota 17. mája o 17.00 h: Patrioti Levice - Inter Bratislava

Tipos SBL – prvý zápas finále play off /na 3 víťazstvá/:



Patrioti Levice – Inter Bratislava 78:73 (32:38)



Levice: Hicks 17, Bojanovský 9, Abrhám a Pavlovič po 8, Jelks 5 (Trice 29, Gamble 2, Krajčovič a Pažický 0)

Inter: Cousins 22, Szabó 16, Gunn 12, Volárik 7, Caruthers 5 (Stevenson 8, Buttrick 3)



TH: 11/7 – 14/10, fauly: 15 - 18, trojky: 13 - 11, rozhodovali: Ženiš, Kúkelčík, Ribakovs, štvrtiny: 18:25, 14:13, 25:18, 21:17, 1610 divákov

/stav série – 1:0/