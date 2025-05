NIKÉ LIGA: Banská Bystrica prehrala s Ružomberkom 0:2 a vypadla

Futbalisti Dukly Banská Bystrica vypadli z Niké Ligy. V nedeľňajšom domácom zápase 8. kola skupiny o udržanie sa prehrali s Ružomberkom 0:2 a skončia na poslednom dvanástom mieste tabuľky. Na svojich súperov, ktorým patrí barážová jedenásta priečka, strácajú dve kolá pred koncom osem bodov.



Bystričania prehrali siedmy domáci duel v sérii a štvrtýkrát po sebe nevyhrali. Na poslednej priečke tabuľky už majú nedostihnuteľnú stratu práve na predposledných Ružomberčanov, ktorí zaostávajú za desiatou priečkou, zaručujúcou záchranu, už iba dva body. V prvom polčase sa vedenia ujali Liptáci po hrubej chybe brankára Trnovského. Ten netrafil loptu pri odkope, čo dokonale využil Huf a pohodlne otvoril skóre. Domáci mali síce miernu prevahu, ale okrem koncovky Ezeha spoza päťky po rohovom kope, keď zasahoval Ťapaj, chýbali šance z kategórie vyložených. Po zmene strán Bystričania nedokázali výraznejšie hroziť, naopak hostia mohli navýšiť vedenie, ale pred prázdnymi bránkami neuspeli Hladík a Gomola. Napokon v závere pridal poistku z vnútra šestnástky peknou strelou k žrdi Domonkos. Bystrica zostúpila po troch rokoch v najvyššej súťaži

MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Ružomberok 0:2 (0:1)



Góly: 21. Huf, 85. Domonkos. Rozhodovali: Ziemba – Hancko, Pozor. ŽK: Pišoja Záhumenský, Veselovský, Willwéber – Madleňák, Malý, Ťapaj, 1610 divákov.



Bystrica: Trnovský – Mensah, Willwéber, Migaľa (57. Slebodník) – Hlinka (69. Malec) – Pišoja, Veselovský (86. Ľupták), Záhumenský – Sy (57. Považanec), Ezeh, Rymarenko

Ružomberok: Ťapaj – Malý, Köstl, Mojžiš – Gomola, Souček, Múdry, Madleňák – Hladík (90+3 Luterán), Huf (71. Domonkos), Tučný (60. Chobot)

Hlasy po zápase:



František Straka, tréner Banskej Bystrice: „Je to obrovské sklamanie. Tešili sme sa na zápas, chceli sme ho vyhrať, ale hrubé chyby nás stáli body. Mňa to osobne veľmi bolí, i keď viem, že chyby k futbalu patria. Dnes sme z jednej strely dostali dva góly, to hovorí za všetko. Ak inkasujete taký úvodný gól, aký sme inkasovali, tak to je zlé. Máme kľúčový zápas a urobíme obrovskú chybu. To sa nesmie stať. Mančaft to hodilo psychicky nadol. Potom to už bolo v kŕči. Prvý polčas nebol zlý, mali sme tam závary, mohli sme dať gól, ale čo nám to je platné, keď potom prišla veľká chyba. My sme sa prakticky vo všetkých zápasoch porážali sami. To ma na tom najviac mrzí a rozhodlo to o tom, že moja misia v Banskej Bystrici nebola úspešná. Nič sa nedá robiť, aj taký je futbal.“



Martin Rymarenko, útočník Banskej Bystrice: „Neviem ani čo povedať. Sme smutní, sklamaní, pretože sme mali na to vyťažiť viac z tejto sezóny. Nebolo to iba o tomto zápase, mali sme veľa zápasov, v ktorých sme viedli a odchádzali sme z nich napokon bez zisku bodu. To nás stálo lepšie umiestnenie, aj preto zostupujeme. V šatni po zápase teraz nie je žiadna nálada, je tam mŕtvo a tak to asi najbližšie dni bude, pokým sa s tým nejako zmierime. Ťažko sa mi hľadajú slová. Hodnotenia, prečo sa nám nedarilo najmä doma, by som radšej preskočil.“



Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: „Toto víťazstvo nám extrémne pomohlo. Teraz sme oveľa bližšie k záchrane. Som rád, ako sme k tomuto zápasu pristúpili a ako sa naň chlapci po finále pohára nastavili aj mentálne. Vedeli sme, že to bude ťažký duel, že súper má prvé polčasy skvelé. Vie si vytvoriť náskok. My sme to dobre zvládali už od začiatku. Takto sa hrá o záchranu. Myslím si, že sme zaslúžene vyhrali a mohli sme rozhodnúť aj skôr. Spadol nám kameň zo srdca, nemáme už taký tlak. Teraz musíme vypnúť a nachystať sa na domáci zápas, ďalej takto pracovať. Ideme od zápasu k zápasu, nešpekulujeme, videli ste to aj v pohári, nekalkujeme a chceme každý jeden zápas zvládnuť. Táto cesta je najlepšia. Musíme zostať koncentrovaní.“