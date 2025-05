Tipos SBL: Sériu Interu s Levicami rozhodne zápas č. 5, Naglič: Hráme lepšie

Až posledný možný zápas a termín rozhodne o tom, kto zdvihne nad hlavu Trofej Stanislava Kropiláka pre víťaza Tipos Slovenskej basketbalovej ligy v sezóne 2024/2025. Zatiaľ čo úradujúci šampión Patrioti Levice nevyužil možnosť druhého majstrovského mečbalu, tak výkony Interu Bratislava v priebehu finále gradujú a v utorok pred opäť vypredanou Gopass arénou poslal sériu po výsledku 81:62 do sobotňajšieho rozhodnutia na palubovke Patriotov.





V niektorých ohľadoch majú doterajšie finálové duely medzi dvoma najlepšími tímami po základnej časti rovnaký priebeh, v hlavnom meste sa zopakoval silný úvod Levíc, ale Inter sa opäť už v prvej štvrtine z počiatočného náporu spamätal. Tentoraz sa ale nepreukázala ofenzívna sila Patriotov a veľmi rýchlo sa začala rozplývať nádej na majstrovské oslavy. „Za 20 minút 16 bodov, o tom to celé je. Skôr to bolo obranou Interu, ako že by sme my mali nejaké super voľné pozície, alebo nešťastie v zakončení. Musíme teraz zostať spolu a nájsť spôsob, ako zostať súdržní a sebavedomí. Nie je to ľahké po takýchto dvoch zápasoch, ale hovoril som to nielen po výhrach, no aj teraz po prehrách, že verím tomuto tímu. Máme skúsenosti a hráčov, ktorí si v basketbale preskákali veľa. Vieme, o čo ideme hrať, prichádza rozhodujúci piaty zápas, ktorý bude na našej palubovke. Celú sezónu sme o to bojovali, aby všetky takéto duely boli u nás, tak to poďme využiť,“ hovoril po prehre hosťujúci tréner Michal Madzin.Domáci basketbalisti následne zobrali iniciatívu na palubovke do svojich rúk a spolu s viac ako 3200 divákmi začali robiť kroky k tomu, aby aj ďalší mečbal ich finálového súpera zostal nepremenený. „Keď hráme tímovo, tak hocijaký súper má s nami problém. Urobili sme menšie zmeny v obrane, ale hlavne to bolo o chcení. Chalani išli po nich ako divoké zvery a ubránili sme ich hlavných hráčov. Pavlovič trafil síce nejaké body na začiatku, ale potom sa ho podarilo ubrániť. Divákom sme chceli ukázať, že sa nevzdáme a zabojujeme. Určite nám pomohli, je krásne vidieť plnú halu a 3000 divákov,“ povedal pivot Interu Milan Szabó.Stále úradujúci majster Slovenska doplatil na útočnú produktivitu, počas druhej a tretej časti zaznamenal len 16 bodov, zatiaľ čo ich rival mal za tento úsek na svojom konte 37 bodov. Vysoké vedenie sa odrazilo aj na koncovke, v ktorej sa nič zásadné neudialo a priestor dostali hráči z lavičky. „Mali sme problém presadiť sa do ich kvalitnej obrany, takže máme nad čím premýšľať. Inter hrá doma s veľkou energiou, čo sa potvrdilo aj v predchádzajúcom zápase u nás. Možno to chceli viac, my sme neboli dôrazní a nerobili sme to, čo sme chceli. Bohužiaľ, taký je výsledok, ale musíme to rýchlo hodiť za hlavu. Stále je piaty zápas na našej palubovke, pred našimi fanúšikmi, takže máme miernu výhodu. Je tam tlak, ale nám nezostáva nič iné, ako bojovať. Celú sezónu sme bojovali, aby sme v prípadnom piatom zápase boli v pozícii, že hráme doma. Verím, že sme právom na domácej palubovke a zabojujeme,“ vyhlásil krídelník Levíc David Abrhám.Hráči Interu mohli odchádzať z palubovky spokojní, podarilo sa im vybojovať ešte jedno stretnutie a domáca rozlúčka so sezónou dopadla víťazne. Účastník Final Four Severoeurópskej ligy (ENBL) graduje v priebehu série svoje výkony a mentálne sa teraz dostal na koňa. „Začali sme bez Caruthersa, vždy nám chýba trochu rytmus, ale je to v každom zápase rovnaké. Levice začnú lepšie, potom sa my vraciame. V prvej štvrtine nejde o nič, v nej sa nevyhrá alebo neprehrá zápas. Potom sa stretnutie vyhráva. Myslím si, že sme odohrali výbornú obranu a boli sme veľmi silní na doskoku, čo je veľmi dôležité. Levice začali vynikajúco, dali päť trojok a potom už nič. My ukazujeme možno viac emócií. Pre Levice je to štvrté finále, pre nás je finále po dlhom čase, tak možno aj o tomto to je. Stále platí, že Levice sú top tímom, je s nimi ťažké hrať a je potrebné byť 40 minút absolútne koncentrovaní. Teraz sme sa podľa mňa adaptovali na ich hru a od zápasu k zápasu hráme lepšie. Ja dúfam, že piaty duel odohráme ešte lepšie, ale bude to ťažké. Myslím si, že je správne, že nás čaká s Levicami piaty zápas,“ prezradil pre TASR tréner Interu Aramis Naglič.Rozhodujúci zápas Tipos SBL v sezóne 2024/2025 je na programe v sobotu 17. mája o 17.00 h v levickej Haleon aréne.