MS v hokeji 2025: Obranca Slovenska Michal Ivan si zlomil ruku a na MS končí

Slovenská hokejová reprezentácia sa bude musieť do konca svetového šampionátu vo Švédsku a Dánsku zaobísť bez obrancu Michala Ivana. Na súpiske ho nahradí Dávid Romaňák, ktorý sa pôvodne do 25-členného zoznamu zapísaných hráčov nezmestil. Ivana z hry vyradila zlomeniny ruky, ktorú utrpel v pondelkovom zápase proti Rakúsku.





Ivan sa zranil v tretej časti hry. Rukou reflexívne zabránil tomu, aby ho puk zasiahol do tváre. „Michal utrpel poranenie ľavého predlaktia a stav mu neumožňuje pokračovať ďalej v turnaji. Včera absolvoval RTG vyšetrenie a je tam nešpecifikovaná zlomenina predlaktia, ktorá vyžaduje konzervatívnu liečbu. Nie je potrebný operačný zákrok,“ povedal pre médiá k zdravotnému stavu Ivana tímový lekár Pavol Lauko. „Bol to nešťastný moment tri minúty pred koncom. Protihráč nahadzoval puk do pásma, letelo mi to na hlavu, takže som reflexívne zdvihol ruky, žiaľ, trafilo ma to a dopadlo to takto. Hneď som cítil, že ruka nie je v poriadku a nemohol som s ňou veľmi hýbať. Veril som, že to na röntgene dopadne dobre, ale opak sa stal pravdou. Hneď ako ma trafil puk som šiel striedať. Snažil som sa zaľadovať si to, ale zostalo mi trocha zle. Zamieril som do kabíny, prezliekol sa a išiel na vyšetrenie,“ opísal Ivan smolný moment.Koniec obrancu Ivana znamená veľkú stratu pre defenzívu. „Je to nepríjemné pre nás, citeľná strata v defenzívnych radoch. Ivan bol pre nás veľmi platný v obrane, ale aj v podpore útoku. Prinášal nám pokoj v obrane a o skúsenostiach sa ani nebavme,“ uvedomuje si asistent trénera Peter Frühauf.Realizačný tím využil možnosť nahradiť zraneného hráča novým a na súpisku dopíše Romaňáka. Dvadsaťpäťročný bek bol pôvodne v dejisku so slovenskou výpravou. Po tom, čo sa turnajová súpiska uzavrela, odletel späť domov. Teraz ho čaká návrat na sever Európy. Do metropoly Švédska priletí v utorok večer a bude tímu k dispozícii ešte pred stredajším duelom proti Francúzsku (16.20 h). „Bol deviaty obranca, to znamená, že len tesne mu ušli MS. Príde hráč, s ktorým sme počítali do užšieho výberu na MS. My sa na neho tešíme, uvidíme, či naskočí už hneď do ďalšieho zápasu s Francúzmi,“ povedal Frühauf, ktorý prezradil, že Romaňák dostal od trénerov odporúčania: „Určite sa udržiaval. Keď odchádzal, tak sme mu naznačili, že sa môže stať čokoľvek a je prvý náhradník. Verím tomu, že sa nejakým spôsobom pripravoval. V tomto období je však náročné nájsť nerozpustený ľad. Potrebujeme si s ním sadnúť ráno a rozhodneme sa podľa toho, ako sa bude cítiť.“Ivan zároveň plnil funkciu asistenta kapitána, meno jeho nástupcu zatiaľ realizačný tím neprezradil.