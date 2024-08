TIPOS spája Slovensko hokejom – TIPOSBET ARENA už aj vo Zvolene

23.8.2024 (SITA.sk) -Spoločnosť TIPOS opäť rozširuje svoje aktivity zamerané na podporu športu v regiónoch Slovenska. V októbri 2022 sa stal prvým štadiónom, ktorý nesie meno TIPOS ARENA, zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave. TIPOS ARENA je známa nielen ako centrum pre športové podujatia, ale je aj ako dejisko mnohých hudobných a kultúrnych akcií. Nový názov dostal aj zimný štadión v Spišskej Novej Vsi, ktorý od júla tohto roka nesie pomenovanie TIPOSBET ARENA.TIPOSBET reprezentuje kurzové stávky, primárne zamerané na športové udalosti. "Prepojenie značky TIPOSBET so športovými štadiónmi zdôrazňuje náš záväzok podporovať miestne športové komunity a podujatia, čím prispievame k rozvoju športu na regionálnej úrovni," upresňuje, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ národnej lotériovej spoločnosti TIPOS.V súčasnosti TIPOSBET prepožičiava svoje meno aj zimnému štadiónu vo Zvolene. Značku spojenú s TIPOSom tak budú mať vo svojom názve arény na západnom, strednom a východnom Slovensku."Podpora športu je pre nás kľúčová. Veríme, že investície do športovej infraštruktúry a podpora klubov zlepšia podmienky pre športovcov a zvýšia atraktivitu podujatí pre divákov. Sme hrdí, že môžeme byť súčasťou tohto procesu, a tešíme sa na zážitky, ktoré TIPOSBET ARENA vo Zvolene ponúkne," povedalPodpora športu je zo strany TIPOSu komplexná – od podpory jednotlivých športovcov cez podporu klubov, zväzov, asociácií, líg až po partnerstvá so samotnými športoviskami. Národná lotériová spoločnosť je hlavným partnerom TIPOS Extraligy - najvyššej hokejovej súťaže na Slovensku. Vďaka tejto spolupráci môžu fanúšikovia očakávať kvalitné zápasy a napínavé športové zážitky. TIPOSBET ARENA vo Zvolene poskytne priestor na organizáciu extraligových zápasov, čo priláka hokejových fanúšikov z celého Slovenska a má potenciál prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne."S veľkou radosťou môžeme po mesiacoch príprav oznámiť nové partnerstvo medzi naším hokejovým klubom a spoločnosťou TIPOS, najväčším podporovateľom športu na Slovensku, ktoré nám umožní vylepšiť náš domovský hokejový stánok. Toto partnerstvo predstavuje významný krok vpred pre náš klub, komunitu a budúcnosť hokeja vo Zvolene, ktorý sa premietne nielen do zlepšenia podmienok pre našich hráčov a trénerov, ale aj do celkového komfortu pre našich fanúšikov. Naša vízia je jednoduchá - vytvoriť miesto, kde sa budú stretávať šport, zábava a komunita," dodal, výkonný riaditeľ a člen predstavenstva HKM a. s. Zvolen.TIPOSBET ARENA vo Zvolene bude slúžiť nielen miestnym hokejistom, ale aj širokej verejnosti. Plánované sú verejné korčuľovania, hokejové turnaje a mnoho ďalších aktivít. Okrem športového vyžitia poskytne aj priestor na spoločenské stretnutia a kultúrne podujatia. S novými názvami arén v Bratislave, Spišskej Novej Vsi a teraz aj vo Zvolene pokrýva TIPOS všetky tri oblasti Slovenska a prispieva k rozvoju športu v krajoch.Informačný servis